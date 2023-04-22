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Максимов: Какой смысл говорить о работе в Динамо или сборной? Там есть люди, которые платят деньги и приглашают тренеров
У тренера не было предложений от топ-команд
фото из свободных источников
Новый спортивный директор "Полесья" Юрий Максимов поделился деталями о том, имел ли он предложения от других клубов на должность главного тренера:
- У меня были предложения из чемпионатов Азербайджана и Грузии, но это было несерьезно, дальше общаться не было смысла. Называть клубы я не хочу, в одном из них раньше работал.
– Спортивный директор – это новый для вас опыт. Вы планируете и дальше строить карьеру на этом посту или это временное решение, а в приоритете для вас тренерство?
– Сейчас мне интересно поработать спортивным директором, какая-то жилка у меня лежит к этому. Я загадывать не люблю и радуюсь тому, что есть. Сегодня я спортивный директор, завтра – юношеский тренер. Всё может быть.
– Многие эксперты видят вас претендентом на роль тренера "Динамо" и сборной. Вам бы в будущем было интересно поработать в киевском гранде и национальной команде страны?
– Какой смысл об этом говорить? Там есть люди, которые платят деньги и приглашают тренеров для достижения каких-либо результатов, - сказал Максимов.
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