Максимов: Какой смысл говорить о работе в Динамо или сборной? Там есть люди, которые платят деньги и приглашают тренеров

Новый спортивный директор "Полесья" Юрий Максимов поделился деталями о том, имел ли он предложения от других клубов на должность главного тренера:

- У меня были предложения из чемпионатов Азербайджана и Грузии, но это было несерьезно, дальше общаться не было смысла. Называть клубы я не хочу, в одном из них раньше работал.

– Спортивный директор – это новый для вас опыт. Вы планируете и дальше строить карьеру на этом посту или это временное решение, а в приоритете для вас тренерство?

– Сейчас мне интересно поработать спортивным директором, какая-то жилка у меня лежит к этому. Я загадывать не люблю и радуюсь тому, что есть. Сегодня я спортивный директор, завтра – юношеский тренер. Всё может быть.

– Многие эксперты видят вас претендентом на роль тренера "Динамо" и сборной. Вам бы в будущем было интересно поработать в киевском гранде и национальной команде страны?

– Какой смысл об этом говорить? Там есть люди, которые платят деньги и приглашают тренеров для достижения каких-либо результатов, - сказал Максимов.