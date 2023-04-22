Ванат и Траоре, Дячук и Ракицкий. Стали известны составы на матч Динамо – Шахтер

Сегодня в 17:00 состоится матч УПЛ, в котором встретятся "Динамо" и "Шахтер". Встреча пройдет на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве.

Стали известны составы команд на поединок.

Динамо: Нещерет, Дячук, Сирота, Овчаренко, Тимчик, Андриевский, Сидорчук, Буяльский, Волошин, Бенито, Ванат.

Шахтер: Трубин, Траоре, Бондарь, Степаненко, Джурасек, Бондаренко, Судаков, Гочолеишвили, Матвиенко, Конопля, Ракицкий.

На данный момент "Шахтер" занимает первое место в УПЛ с 52 очками в активе, а "Динамо" идет четвертым с 40 зачетными баллами.