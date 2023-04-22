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Ванат и Траоре, Дячук и Ракицкий. Стали известны составы на матч Динамо – Шахтер
Встреча начнется в 17:00 на стадионе имени Лобановского
Фото: ФК Шахтар
Сегодня в 17:00 состоится матч УПЛ, в котором встретятся "Динамо" и "Шахтер". Встреча пройдет на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве.
Стали известны составы команд на поединок.
Динамо: Нещерет, Дячук, Сирота, Овчаренко, Тимчик, Андриевский, Сидорчук, Буяльский, Волошин, Бенито, Ванат.
Шахтер: Трубин, Траоре, Бондарь, Степаненко, Джурасек, Бондаренко, Судаков, Гочолеишвили, Матвиенко, Конопля, Ракицкий.
На данный момент "Шахтер" занимает первое место в УПЛ с 52 очками в активе, а "Динамо" идет четвертым с 40 зачетными баллами.
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