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Голкипер Миная сыграл руками за пределами штрафной. Ассистент отстал от эпизода

Премьер-лига
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Поэтому решения арбитра не было

Голкипер Миная сыграл руками за пределами штрафной. Ассистент отстал от эпизода

Фото: UA-Футбол/ Автор- Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 22-го тура УПЛ "Верес" на своем поле встретился с "Минаем". После первого тайма – счет 0:0.

В одном из эпизодов у арбитра в поле Евгения Арановского были основания наказывать голкипера закарпатцев Александра Бандуру, сознательно сыгравшего двумя руками в мяч за пределами штрафной площади. Это заметно на стоп-кадре.

Голкипер Миная сыграл руками за пределами штрафной. Ассистент отстал от эпизода - изображение 1

Скриншот - Setanta Sports

Это нарушение правил априори не мог зафиксировать Евгений Арановский. Его расположение на поле не давало физически такой возможности. Рефери должен был помочь ассистент. Но, как видно на стоп-кадре, он опоздал, то есть находился не на одной линии с мячом.

Момент остался без внимания судей.

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В статье: Мирослав Ступар Сергей Шебек
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Источник:
УПЛ жива

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