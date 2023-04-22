Голкипер Миная сыграл руками за пределами штрафной. Ассистент отстал от эпизода

В матче 22-го тура УПЛ "Верес" на своем поле встретился с "Минаем". После первого тайма – счет 0:0.

В одном из эпизодов у арбитра в поле Евгения Арановского были основания наказывать голкипера закарпатцев Александра Бандуру, сознательно сыгравшего двумя руками в мяч за пределами штрафной площади. Это заметно на стоп-кадре.

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Это нарушение правил априори не мог зафиксировать Евгений Арановский. Его расположение на поле не давало физически такой возможности. Рефери должен был помочь ассистент. Но, как видно на стоп-кадре, он опоздал, то есть находился не на одной линии с мячом.

Момент остался без внимания судей.