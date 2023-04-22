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Тренер Металлиста: Для победы нужно качественно играть как в атаке, так и в обороне

Премьер-лига
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Послематчевая пресс-конференция Перицы Огненовича

Тренер Металлиста: Для победы нужно качественно играть как в атаке, так и в обороне

Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

UA-Футбол

Исполняющий обязанности главного тренера "Металлиста" Перица Огненович поделился впечатлениями от матча против полтавской "Ворсклы" (3:2)

– Вы все видели. Сегодня на поле было две хорошие команды. Не могу сказать о своей команде ни одного плохого слова. У них было желание, была самоотдача, они играли в хороший футбол, но сегодня этого было недостаточно для победы.

— В составе вашей команды играет воспитанник кременчугского футбола Даниил Ермолов. Он арендован у клуба Первой лиги, что является довольно необычным явлением для украинского футбола, но играет хорошо. Какова его дальнейшая судьба, будет ли "Металлист" его выкупать?

– Сейчас у нас много важных вопросов подобного характера. Конечно, мы удовлетворены его работой, но сейчас дать конкретный ответ на ваш вопрос я не могу.

— В стартовом составе сегодня не вышел Роберто Коррал, игравший в последних двух матчах. В то же время слева в защите начал игру Егор Картушов. Прокомментируйте это решение, пожалуйста.

— Мы хотели играть в более атакующий футбол, а Егор Картушов больше как раз ориентирован на атаку. Также мы всегда должны иметь игроков в резерве для усиления состава во втором тайме. Так что мы сделали такой выбор.

- Сегодня молодые игроки Максим Багачанский и Евгений Рязанцев получили немало игрового времени. Оцените их выступления.

— Во втором тайме мы больше рисковали, нас обязывал результат. Максим и Евгений играли с заметным желанием. Другое дело, что игра развивалась очень непросто, нам нужно было быстро забить во втором тайме.

— В последних матчах ваша команда демонстрирует результативный и привлекательный футбол, при этом много пропускает. Как считаете, это тенденция или стечение обстоятельств?

— Если мы хотим занять более высокую позицию в лиге, нам нужно забивать голы. В нескольких матчах на старте весенней части сезона у нас это не получалось. Сейчас команда стала лучше играть в фазе атаки. Но для победы нужно качественно играть как в атаке, так и в обороне. Сейчас получается так, что мы лучше играем впереди, а в фазе обороны играем не так, как должно быть. Так или иначе, эта игра уже завершена и мы смотрим на следующий матч. Нам очень нужна победа и три зачетных балла.

Напомним, что после 22-х сыгранных матчей "Металлист" идет на предпоследней строчке турнирной таблицы УПЛ.

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В статье: Перица Огненович Металлист (Харьков)
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Источник:
ФК Металіст

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