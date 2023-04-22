Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Металлиста: Для победы нужно качественно играть как в атаке, так и в обороне
Послематчевая пресс-конференция Перицы Огненовича
Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько
Исполняющий обязанности главного тренера "Металлиста" Перица Огненович поделился впечатлениями от матча против полтавской "Ворсклы" (3:2)
– Вы все видели. Сегодня на поле было две хорошие команды. Не могу сказать о своей команде ни одного плохого слова. У них было желание, была самоотдача, они играли в хороший футбол, но сегодня этого было недостаточно для победы.
— В составе вашей команды играет воспитанник кременчугского футбола Даниил Ермолов. Он арендован у клуба Первой лиги, что является довольно необычным явлением для украинского футбола, но играет хорошо. Какова его дальнейшая судьба, будет ли "Металлист" его выкупать?
– Сейчас у нас много важных вопросов подобного характера. Конечно, мы удовлетворены его работой, но сейчас дать конкретный ответ на ваш вопрос я не могу.
— В стартовом составе сегодня не вышел Роберто Коррал, игравший в последних двух матчах. В то же время слева в защите начал игру Егор Картушов. Прокомментируйте это решение, пожалуйста.
— Мы хотели играть в более атакующий футбол, а Егор Картушов больше как раз ориентирован на атаку. Также мы всегда должны иметь игроков в резерве для усиления состава во втором тайме. Так что мы сделали такой выбор.
- Сегодня молодые игроки Максим Багачанский и Евгений Рязанцев получили немало игрового времени. Оцените их выступления.
— Во втором тайме мы больше рисковали, нас обязывал результат. Максим и Евгений играли с заметным желанием. Другое дело, что игра развивалась очень непросто, нам нужно было быстро забить во втором тайме.
— В последних матчах ваша команда демонстрирует результативный и привлекательный футбол, при этом много пропускает. Как считаете, это тенденция или стечение обстоятельств?
— Если мы хотим занять более высокую позицию в лиге, нам нужно забивать голы. В нескольких матчах на старте весенней части сезона у нас это не получалось. Сейчас команда стала лучше играть в фазе атаки. Но для победы нужно качественно играть как в атаке, так и в обороне. Сейчас получается так, что мы лучше играем впереди, а в фазе обороны играем не так, как должно быть. Так или иначе, эта игра уже завершена и мы смотрим на следующий матч. Нам очень нужна победа и три зачетных балла.
Напомним, что после 22-х сыгранных матчей "Металлист" идет на предпоследней строчке турнирной таблицы УПЛ.
Популярное сейчас
- Максимов – о должности в Полесье: Сам не понял, как все произошло
- Артета – о матче против Саутгемптона: За реакцию на пропущенные голы я полюбил своих игроков еще сильнее
- Утраченное счастье… гостей. Арсенал – Саутгемптон 3:3. Видео голов и обзор матча
- Заря вышла на второе место в турнирной таблице. Результаты и расписание матчей УПЛ
- Ребров, Зинченко, Яремчук и Ярмоленко купили флаг АЗОВА за 2,3 миллиона гривен. ФОТО
- Наконец-то пережил разрыв с Савиной. Супряга закрутил роман с горячей Мисс Украина. ФОТО