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Динамо - Шахтер: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз

Премьер-лига
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Динамо - Шахтер: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 22 апреля, в Киеве в рамках 22-го тура УПЛ 2022/23 пройдет украинское Классическое – столичное "Динамо" встретится с донецким "Шахтером".

Перед этим принципиальным противостоянием мы вам предлагаем освежить в памяти выступавших за эти команды футболистов. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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