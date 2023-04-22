Динамо - Шахтер: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз

Сегодня, 22 апреля, в Киеве в рамках 22-го тура УПЛ 2022/23 пройдет украинское Классическое – столичное "Динамо" встретится с донецким "Шахтером".

Перед этим принципиальным противостоянием мы вам предлагаем освежить в памяти выступавших за эти команды футболистов. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.