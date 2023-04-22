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Известный продинамовский тг-паблик намекнул, кто заменит Мирчу Луческу в должности главного тренера киевлян

Премьер-лига
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Вероятный вариант

Известный продинамовский тг-паблик намекнул, кто заменит Мирчу Луческу в должности главного тренера киевлян

фото - Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Известный телеграмм-паблик "Динамо Киев Inside", с позиции анонимности освещает жизнь столичного клуба, намекнул, кто заменит Мирчу Луческу в должности главного тренера команды.

Паблик опубликовал коллаж с фото Александра Шовковского и эстафетной палочки, очевидно, намекая, что после Луческу к руководству командой приступит именно СаШо. Какой либо другой конкретики источник не предоставляет.

Отметим, что Мирча Луческу должен идти на операцию из-за проблем со здоровьем. Сейчас решается, когда именно это делать – сразу, или же после окончания сезона. Ранее СМИ писали, что решение может зависеть от результата матча с "Шахтером", который состоится сегодня, 22-го апреля, в 17:00.

Также добавим, что "Динамо" под руководством Луческу идет сейчас на четвертом месте турнирной таблицы УПЛ.

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В статье: Мирча Луческу Александр Шовковский Динамо (Киев)
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Источник:
Динамо Киев Inside

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