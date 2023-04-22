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Динамо – Шахтер. 0:1. Степаненко быстро открывает счет дальним ударом. ВИДЕО

Премьер-лига
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Третий гол капитана в Класическом

Динамо – Шахтер. 0:1. Степаненко быстро открывает счет дальним ударом. ВИДЕО

фото - ФК Шахтар

Новина українською

"Шахтер" открыл счет в матче 22-го тура УПЛ против "Динамо". Отличился Тарас Степаненко.

Полузащитник мощно пробил издали и прошил Нещерета. "Шахтер" повел уже на 12-ой минуте поединка.

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12' Тарас Степаненко – 0:1.

Гол стал третим для Степаненко в истории Класических.

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В статье: Тарас Степаненко Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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