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Динамо – Шахтер. 0:1. Степаненко быстро открывает счет дальним ударом. ВИДЕО
Третий гол капитана в Класическом
фото - ФК Шахтар
"Шахтер" открыл счет в матче 22-го тура УПЛ против "Динамо". Отличился Тарас Степаненко.
Полузащитник мощно пробил издали и прошил Нещерета. "Шахтер" повел уже на 12-ой минуте поединка.
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12' Тарас Степаненко – 0:1.
Гол стал третим для Степаненко в истории Класических.
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