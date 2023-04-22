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Сильнейший не нашелся. Верес - Минай 1:1. Обзор матча и видео голов
Верес - Минай ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 22.04.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол
фото: НК Верес / Автор невідомий
"Верес" и "Минай" сыграли матч в рамках 22 тура УПЛ, где не смогли выявить лучшего. Предыдущий матч "Верес" выдал г
Первый тайм прошел без голов, а уже во втором команды обменялись забитыми мячами. На 54-й минуте отличился Близниченко. Позже "Минай" исправил ситуацию, счет сравнял Твердохлеб на 60 минуте.
Благодаря заработанному очку, "Верес" поднимается на 12-ю строчку имея 21 балл. "Минай" поднялся на 10-е место, имея 22 очка.
В следующем туре "Верес" 28 апреля примет "Львов". "Минай" следующий свой матч также играет дома 29 апреля с "Металлистом 1925".
VBET лига. 22-й тур
22 апреля, Ровно, стадион "Авангард"
"Верес" - "Минай" 1:1
Голы: Близниченко 54 - Твердохлеб 60
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