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Верес повторил клубный антирекорд в матче с Минаем. Команда не может победить 11 матчей подряд

Премьер-лига
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Верес повторил клубный антирекорд в матче с Минаем. Команда не может победить 11 матчей подряд

Фото: НК Верес

Новина українською

"Верес" не смог обыграть "Минай" в 22-м туре УПЛ (1:1). Это 11-й матч без побед подряд для клуба из Ровно.

Tribuna сообщает, что это повторение клубного антиректорда.

Ранее верес не мог набрать три очка в матчах против "Металлиста" (5:5), "Руха" (0:0), "Кривбаса" (1:2), "Карпат" (0:3) в Кубке Украины, "Днепра-1" (0:1), "Ворсклы" (2:2), "Черноморца" (1:3), "Ингульца" (0:1), "Динамо" (0:1), "Александрии" (2:3) и "Шахтера" (2:0).

Последний раз "Верес" побеждал "Металлист 1925" 5-го ноября.

По итогам тура "Верес" поднялся на 12-е место.

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В статье: Верес (Ровно) УПЛ ФК Минай
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Источник:
tribuna.com

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