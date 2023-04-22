Скрипник: Впервые в этом сезоне есть три победы подряд. Мы довольны, смотрим вперед

Тренер "Ворсклы" Виктор Скрипник прокомментировал победу своей команды над "Металлистом" (3:2) в 22 туре УПЛ.

– Довольны, как сыграли первый тайм. Мы помнили, что эта команда никогда не сдается. Что и показал второй тайм. Если бы мы забили четвертый гол, – у нас для этого были возможности, – было бы еще лучше. Было бы спокойнее. Но это футбол, никто не хочет сдаваться. "Металлист" это и показал. Те минуты, которые оставались до финального свистка, были для нас нервными.

Эти три очка – бальзам на душу нам. За работу, которую ребята делают на тренировках. Впервые в этом сезоне у нас три подряд победы. Мы удовлетворены, смотрим вперед.

– В стартовом протоколе "Ворсклы" числился Владимир Чеснаков, но по факту он не вышел на поле. Что произошло?

- На разминке он почувствовал проблемы с мышцами, поэтому мы не хотели рисковать. Пообщались и пришли к мнению, что сегодня нужно сделать паузу, чтобы не сделать еще хуже. Мы его поберегли.

– Во втором тайме футболисты стали действовать медленнее, им было тяжело. Тем временем вы выполнили только одну замену, хотя на скамейке находились футболисты, которые могли усилить игру (Кане и другие люди, обычно выходящие на поле)…

- Еще раз говорю, если бы мы забили четвертый гол сразу, когда у нас на это были моменты, я бы воспользовался всеми заменами. Но я знаю по себе, как трудно входить в такую игру – когда "туда-сюда". Игрок может допустить решающую ошибку, и футболиста потом нужно вытаскивать из "подвала". Трудно входить в такие матчи. Не хотелось ломать, что уже наигрывается второй матч подряд. Замены будут, возможно, в следующей игре. Нам было главное – три очка, чего мы и добились.

- Фелипе Родригес провел отличный первый тайм, но в середине второго стало заметно, что он устал. Уже не столь активно подключался к атакам, было ему сложно. Вы его не меняли из-за того, что не было на кого?

– У нас там есть парень, который на этой позиции играет за вторую команду. Выпустишь этого парня, он допустит решающую ошибку – и сам себя загрызет. Будь счет 4:1 – я бы с удовольствием кого-то менял, давал время молодежи. Кулаковский есть, есть и другие заслуживающие время ребята. Но мы не можем, закрывая глаза, менять всех и думать, что будет польза и это принесет нам три очка. Мы еще не в той плоскости. Хотя Фелипе даже во втором тайме против мяча играл качественно, в своей зоне играл хорошо от обороны.

– То есть, вы не доверяете молодежи?

- Снова возвращаемся к этому. Молодёжь с нами тренируется каждый день. Это говорит о том, что мы им доверяем. Но им нужно всегда играть. Они играют в субботу и воскресенье за свою вторую команду. У них там хорошие результаты, хорошие матчи против хороших соперников. Они с нами каждый день тренируются. А для тренировок с основой нужно быть полностью готовым. Ибо те единоборства, которые они ведут в своей лиге, не сравнимы с теми, которые они ведут во взрослом футболе против дядей. Это для них тяжело. Они поглощают атмосферу, которая есть в раздевалке. Мы от молодежи не отказываемся – это наше будущее.

Отметим, что благодаря этой победе "Ворскла" поднялась на седьмое место турнирной таблицы.