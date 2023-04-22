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Динамо – Шахтер 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Встреча четвертой и первой команд УПЛ
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Из-за отсутствия Кубка и Суперкубка Украины эта дуэль "Динамо" и "Шахтера" будет последней в текущем сезоне. В первом круге "горняки" победили 3:1. Напомним, что перед стартовым свистком дончане возглавляли таблицу Премьер-лиги, имея преимущество в шесть очков над ближайшим преследователем - "Зарей". Киевляне идут четвертыми: отстают на пять баллов от "Днепра-1" и опережают на семь "Александрию".
В первом тайме автором единственного гола стал Тарас Степаненко, которому успех принес дальний удар. После перерыва киевляне сравняли счет: Андриевский со штрафного закрутил снаряд под перекладину.
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Чемпионат Украины. 22-й тур
"Динамо" (Киев) – "Шахтер" (Донецк) 1:1
Гол: Андриевский 82 - Степаненко 12
Гол Степаненко
Гол Андриевского
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