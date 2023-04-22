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Динамо – Шахтер 1:1. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Ничья в Классическом

Динамо – Шахтер 1:1. Видео голов и обзор матча

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською

Из-за отсутствия Кубка и Суперкубка Украины эта дуэль "Динамо" и "Шахтера" будет последней в текущем сезоне. В первом круге "горняки" победили 3:1. Напомним, что перед стартовым свистком дончане возглавляли таблицу Премьер-лиги, имея преимущество в шесть очков над ближайшим преследователем - "Зарей". Киевляне идут четвертыми: отстают на пять баллов от "Днепра-1" и опережают на семь "Александрию".

В первом тайме автором единственного гола стал Тарас Степаненко, которому успех принес дальний удар. После перерыва киевляне сравняли счет: Андриевский со штрафного закрутил снаряд под перекладину.

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Чемпионат Украины. 22-й тур
"Динамо" (Киев) – "Шахтер" (Донецк) 1:1
Голы: Андриевский 82 - Степаненко 12

Гол Степаненко

Гол Андриевского

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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tolina-ystas (Краматорск)
22.04.2023 в 18:54
Шахтёр- г-вно и Динамо г-вно,Шахтёр недавно Динамо давно.
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