Пенальти или нет? Арбитр не назначил 11-метровый после попадания мяча в локоть Ракицкому в штрафной Шахтера

В центральном матче 22 тура УПЛ "Динамо" - "Шахтер" произошел спорный момент. Могут ли киевляне заявлять, что судья отобрал у них шанс, для возможного забитого мяча?

На стопкарде видно, как мяч вроде бы касается руки Ярослава Ракицкого в штрафной площадке горняков. Сейчас "Динамо" уступает со счетом 0:1, и возможно бы, этот пенальти дал им шанс сравнять счет и уйти на перерыв с равным счетом.