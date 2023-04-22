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Пенальти или нет? Арбитр не назначил 11-метровый после попадания мяча в локоть Ракицкому в штрафной Шахтера

Премьер-лига
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В центральном матче тура произошел спорный момент

Пенальти или нет? Арбитр не назначил 11-метровый после попадания мяча в локоть Ракицкому в штрафной Шахтера

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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В центральном матче 22 тура УПЛ "Динамо" - "Шахтер" произошел спорный момент. Могут ли киевляне заявлять, что судья отобрал у них шанс, для возможного забитого мяча?

На стопкарде видно, как мяч вроде бы касается руки Ярослава Ракицкого в штрафной площадке горняков. Сейчас "Динамо" уступает со счетом 0:1, и возможно бы, этот пенальти дал им шанс сравнять счет и уйти на перерыв с равным счетом.

Пенальти или нет? Арбитр не назначил 11-метровый после попадания мяча в локоть Ракицкому в штрафной Шахтера - изображение 1Пенальти или нет? Арбитр не назначил 11-метровый после попадания мяча в локоть Ракицкому в штрафной Шахтера - изображение 2

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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