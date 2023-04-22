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Юрий Вирт: У нас тренируется двенадцать футболистов. Ротация – вообще отсутствует
Послематчевая пресс-конференция главного тренера Вереса
Фото: Александр Приходько
Главный тренер ровенского "Вереса" Юрий Вирт поделился эмоциями после ничьей в домашней игре с "Минаем" (1:1).
– Встречались две равные команды. Считаю, что ничейный счет – справедливый. Сегодня было много тактической борьбы. Мы прекрасно понимали, что поражение лишь усугубляло нашу ситуацию. Поэтому настраивались только на победу.
Могу сказать, что забитый гол не придал нам уверенности. Напротив – начались непонятные действия футболистов. Что и привело к пропущенному мячу. Снова пропускаем после элементарной атаки. Нельзя так легко позволять сопернику забивать. Итог игры – на табло.
У нас тренируется двенадцать футболистов. Ротация – вообще отсутствует. Кого могли сменить перед игрой – это Дахновского на Близниченко и Когута на Ющишина. Футболисты из U19 пока далеки от игры в основе.
Что касается замены Когута на Ющишина – могу сказать, что в весенних играх Богдан сыграл не на своем уровне. Поэтому дали шанс Вадиму. Он на уровне сыграл. За исключением одного эпизода. Кто сильнее – тот и играет в старте.
Отметим, что "Верес" не может победить в УПЛ уже в 11-ти матчах подряд. Команда занимает 12 место таблицы.
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