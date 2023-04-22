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Источник: Луческу может пропустить остаток сезона из-за операции

Премьер-лига
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Менеджер будет прооперирован

Источник: Луческу может пропустить остаток сезона из-за операции

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Главного тренера "Динамо" Мирчу Луческу проопирируют в ближайшие дни, сообщает Игорь Бурбас. Игроки "киевлян" об этом не знали.

Сообщается, что команде об этом сообщат после финального свистка матча с "Шахтером". Тогда же "Динамо" объявит о предстоящей операции официально.

Важно, что нет точной информации по срокам возвращения спциалиста. Он может пропустить остаток сезона, восстанавливаясь после операции.

В отсутствии Луческу командой будет руководить Александр Шовковский.

Напомним, что у Луческу недавно диагностировали коксартроз – это хроническое заболевание, которое поражает тазобедренный сустав.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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