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Источник: Луческу может пропустить остаток сезона из-за операции
Менеджер будет прооперирован
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Главного тренера "Динамо" Мирчу Луческу проопирируют в ближайшие дни, сообщает Игорь Бурбас. Игроки "киевлян" об этом не знали.
Сообщается, что команде об этом сообщат после финального свистка матча с "Шахтером". Тогда же "Динамо" объявит о предстоящей операции официально.
Важно, что нет точной информации по срокам возвращения спциалиста. Он может пропустить остаток сезона, восстанавливаясь после операции.
В отсутствии Луческу командой будет руководить Александр Шовковский.
Напомним, что у Луческу недавно диагностировали коксартроз – это хроническое заболевание, которое поражает тазобедренный сустав.
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