Источник: Луческу может пропустить остаток сезона из-за операции

Главного тренера "Динамо" Мирчу Луческу проопирируют в ближайшие дни, сообщает Игорь Бурбас. Игроки "киевлян" об этом не знали.

Сообщается, что команде об этом сообщат после финального свистка матча с "Шахтером". Тогда же "Динамо" объявит о предстоящей операции официально.

Важно, что нет точной информации по срокам возвращения спциалиста. Он может пропустить остаток сезона, восстанавливаясь после операции.

В отсутствии Луческу командой будет руководить Александр Шовковский.

Напомним, что у Луческу недавно диагностировали коксартроз – это хроническое заболевание, которое поражает тазобедренный сустав.