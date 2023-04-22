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Динамо – Шахтер. 1:1. Андриевский штрафным сравнивает в концовке матча

Премьер-лига
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Мяч влетел в ворота от штанги

Динамо – Шахтер. 1:1. Андриевский штрафным сравнивает в концовке матча

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

"Динамо" сравнивает счет в Класическом (1:1). Александр Андриевский забил свой первый гол в сезоне.

28-летний полузащитник взялся исполнить штрафной. Обводяшим ударом попал в штангу, после чего мяч отлетел в ворота.

82' Александр Андриевский – 1:1.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) УПЛ Александр Андриевский
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