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Динамо - Шахтер 1:1. Золотая интрига все еще жива

Премьер-лига
(1 голосов)

"Горняки" дарят шанс "Днепру-1" сократить отставания

Динамо - Шахтер 1:1. Золотая интрига все еще жива

Фото: Аліна Єрофеєва

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет о матче ожидайте в ближайшее время

VBET-лига. 22-й тур
22 апреля, Киев, стадион "Динамо" им. В.Лобановского
Динамо - Шахтер 1:1
Голы: Александр Андриевский 82 - Тарас Степаненко 13
Динамо: Руслан Нещерет, Константин Вивчаренко, Сергей Сидорчук, Владислав Ванат (Эрик Рамирес 75), Александр Андриевский, Александр Тымчик, Максим Дячук, Виталий Буяльский (Антон Царенко 75), Александр Сирота, Олабиран Блессинг Муива (Бенито), Назар Волошин (Денис Гармаш 75)
Шахтер: Анатолий Трубин, Лассина Траоре (Даниил Сикан 75), Валерий Бондарь, Тарас Степаненко, Гиорги Гочолейшвили (Марьян Швед 75), Невен Джурасек (Егор Назарина 60), Артём Бондаренко, Николай Матвиенко, Георгий Судаков, Ефим Конопля, Ярослав Ракицкий (Богдан Михайличенко 60)
Предупреждения: Олабиран Блессинг Муива (Бенито) 89 - Невен Джурасек 27, Ярослав Ракицкий 38, Артём Бондаренко 55, Егор Назарина 86, Богдан Михайличенко 87

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (3)
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Vetgame
22.04.2023 в 18:59
Какая золотая интрига? Шахтер чемпион будет по любому. Сегодня играли в полноги за что и поплатились. Потеря 2 очков полностью на Йовичевиче
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ANESTEZIO (Вінниця )
22.04.2023 в 18:58
Як би там не було, але очікування цього матчу знову перевершило сам матч.
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avatar
scorpius (Ck)
22.04.2023 в 18:55
Ничья по делу, на победу никто не наиграл.
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