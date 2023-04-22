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Динамо - Шахтер 1:1. Золотая интрига все еще жива
"Горняки" дарят шанс "Днепру-1" сократить отставания
Фото: Аліна Єрофеєва
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VBET-лига. 22-й тур
22 апреля, Киев, стадион "Динамо" им. В.Лобановского
Динамо - Шахтер 1:1
Голы: Александр Андриевский 82 - Тарас Степаненко 13
Динамо: Руслан Нещерет, Константин Вивчаренко, Сергей Сидорчук, Владислав Ванат (Эрик Рамирес 75), Александр Андриевский, Александр Тымчик, Максим Дячук, Виталий Буяльский (Антон Царенко 75), Александр Сирота, Олабиран Блессинг Муива (Бенито), Назар Волошин (Денис Гармаш 75)
Шахтер: Анатолий Трубин, Лассина Траоре (Даниил Сикан 75), Валерий Бондарь, Тарас Степаненко, Гиорги Гочолейшвили (Марьян Швед 75), Невен Джурасек (Егор Назарина 60), Артём Бондаренко, Николай Матвиенко, Георгий Судаков, Ефим Конопля, Ярослав Ракицкий (Богдан Михайличенко 60)
Предупреждения: Олабиран Блессинг Муива (Бенито) 89 - Невен Джурасек 27, Ярослав Ракицкий 38, Артём Бондаренко 55, Егор Назарина 86, Богдан Михайличенко 87
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