Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо в 4 матчах подряд не может победить Шахтер
Киевляне снова не смогли победить Шахтер
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
На протяжении 4 матчей "Динамо" не может победить "Шахтер". Центральная встреча 22 тура УПЛ закончилась со счетом 1:1.
За горняков на 12 минуте отличился Тарас Степаненко с передачи Георгия Судакова. У "Динамо" на 82 минуте со штрафного забил Андриевский.
В последних четырех матчах подопечные Луческу сыграли два матча в ничью и дважды проиграли.
Соперничество команд идет уже годами, и за время независимости Украины, "Динамо" имеет 25 побед над "Шахтером" в чемпионате Украины. В свою очередь горняки победили киевлян 26 раз. 19 встреч завершилось в ничью.
Популярное сейчас
- Ворскла - Металлист. Четыре пенальти за тайм, из которых один - ошибочный. Еще дискуссии по не удалению вратаря харьковчан
- Динамо - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 22 апреля 2023
- Артета – о матче против Саутгемптона: За реакцию на пропущенные голы я полюбил своих игроков еще сильнее
- Заря вышла на второе место в турнирной таблице. Результаты и расписание матчей УПЛ
- Ребров, Зинченко, Яремчук и Ярмоленко купили флаг АЗОВА за 2,3 миллиона гривен. ФОТО
- Неймар и популярна блогерша объявили о том, что ждут появления первенца. ФОТО