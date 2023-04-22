  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо в 4 матчах подряд не может победить Шахтер
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо в 4 матчах подряд не может победить Шахтер

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне снова не смогли победить Шахтер

Динамо в 4 матчах подряд не может победить Шахтер

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

На протяжении 4 матчей "Динамо" не может победить "Шахтер". Центральная встреча 22 тура УПЛ закончилась со счетом 1:1.

За горняков на 12 минуте отличился Тарас Степаненко с передачи Георгия Судакова. У "Динамо" на 82 минуте со штрафного забил Андриевский.

В последних четырех матчах подопечные Луческу сыграли два матча в ничью и дважды проиграли.

Соперничество команд идет уже годами, и за время независимости Украины, "Динамо" имеет 25 побед над "Шахтером" в чемпионате Украины. В свою очередь горняки победили киевлян 26 раз. 19 встреч завершилось в ничью.

По теме
yellow-arrow
Луческу: Мы могли добиться иного результата
yellow-arrow
Шовковский будет испольнять обязанности Луческу, пока тот будет на больничном
yellow-arrow
Динамо – Шахтер 1:1. Видео голов и обзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде