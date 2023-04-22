Динамо в 4 матчах подряд не может победить Шахтер

На протяжении 4 матчей "Динамо" не может победить "Шахтер". Центральная встреча 22 тура УПЛ закончилась со счетом 1:1.

За горняков на 12 минуте отличился Тарас Степаненко с передачи Георгия Судакова. У "Динамо" на 82 минуте со штрафного забил Андриевский.

В последних четырех матчах подопечные Луческу сыграли два матча в ничью и дважды проиграли.

Соперничество команд идет уже годами, и за время независимости Украины, "Динамо" имеет 25 побед над "Шахтером" в чемпионате Украины. В свою очередь горняки победили киевлян 26 раз. 19 встреч завершилось в ничью.