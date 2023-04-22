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Официально: Луческу идет на больничный. Он перенесет операцию на ноге

Премьер-лига
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(1 голосов)

Подтвердился инсайд Бурбаса

Официально: Луческу идет на больничный. Он перенесет операцию на ноге

ФК "Динамо" / Автор невідомий

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирача Луческу заявил, что идет на больничный. В ближайшие дни он перенесет операцию на ноге.

Менеджер "киевлян" заявил об этом на пресс-конференции после матча с "Шахтером". Таким образом подтвердился инсайд Игоря Бурбаса, даный в перерыве матча.

Спциалист отметил, что он мог бы уехать из Украины и перенести операцию за границей, но принял решение остаться в Киеве на этот важный отрезок сезона.

Напомним, что "Динамо" в 22-м туре УПЛ сыграло вничью с "Шахтером" (1:1).

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (3)
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kalan-86 (Анкара)
22.04.2023 в 19:56
Нехай операція пройде успішно і скорішого одужання!
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жажа_the_best (Харьков)
22.04.2023 в 19:49
Вот и фсё! Эра цыгана в динама закончилась! Кого там на трибуне показывали в черных очках и с прилизынными волосами на затылок? Я даже его фамилилию не знаю. А говорят это будущий главный тренер дырявых.
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scorpius (Ck)
22.04.2023 в 19:25
Выздоравливай, дед!
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