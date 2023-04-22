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Официально: Луческу идет на больничный. Он перенесет операцию на ноге
Подтвердился инсайд Бурбаса
ФК "Динамо" / Автор невідомий
Главный тренер "Динамо" Мирача Луческу заявил, что идет на больничный. В ближайшие дни он перенесет операцию на ноге.
Менеджер "киевлян" заявил об этом на пресс-конференции после матча с "Шахтером". Таким образом подтвердился инсайд Игоря Бурбаса, даный в перерыве матча.
Спциалист отметил, что он мог бы уехать из Украины и перенести операцию за границей, но принял решение остаться в Киеве на этот важный отрезок сезона.
Напомним, что "Динамо" в 22-м туре УПЛ сыграло вничью с "Шахтером" (1:1).
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