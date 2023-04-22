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Владимир Шаран: Конечно, мы хотели победить. Но и ничьей довольны

Премьер-лига
(1 голосов)

Послематчевая пресс-конференция тренера Миная

Владимир Шаран: Конечно, мы хотели победить. Но и ничьей довольны

ФК "Динамо" / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Миная" Владимир Шаран прокомментировал игру своей команды в ничейном матче с "Вересом" (1:1).

"Обе команды, которые встретились сегодня на поле – чем-то схожи. По подбору футболистов, по рисунку игры. Сегодня мы пытались комбинировать на таком прекрасном поле. Но и нам, и хозяевам – не хватало мастерства. Это футболисты пытались компенсировать самоотдачей и бойцовскими качествами. Потому что ничья не устраивала ни одну из команд.

Игра была равной. Ничья – справедливая. При этом победы заслуживали обе команды. Конечно, мы хотели победить. Но и ничьей довольны. Потому что играли на выезде, была тяжелая дорога.

Борьба продолжается. Еще восемь поединков впереди. И каждый из них – решающий".

После этого результата "Минай" сумел подняться на десятое место турнирной таблицы УПЛ.

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В статье: Владимир Шаран ФК Минай
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Источник:
ФК Минай

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