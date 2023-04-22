Шовковский будет испольнять обязанности Луческу, пока тот будет на больничном

Александр Шовковский подхватит руль "Динамо" Киев, пока Мирчу Луческу будет восстанавливаться после операции. Об этом заявил сам Мистер на пресс-конференции после матча с "Шахтером" в 22-м туре УПЛ (1:1).

Луческу на пресс-конференции заявил, что уходит на больничный. Он перенесет операцию на ноге. Сообщалось, что у него коксартроз – хроническое заболевание, которое поражает тазобедренный сустав.

Сообщалось, что Мирчу может пропустить остаток сезона, восстанавливаясь от операции.

"Динамо" идет в УПЛ на 4-м месте с 41-м очком после 22 туров.