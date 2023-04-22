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Шовковский будет испольнять обязанности Луческу, пока тот будет на больничном
Достойная замена
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Александр Шовковский подхватит руль "Динамо" Киев, пока Мирчу Луческу будет восстанавливаться после операции. Об этом заявил сам Мистер на пресс-конференции после матча с "Шахтером" в 22-м туре УПЛ (1:1).
Луческу на пресс-конференции заявил, что уходит на больничный. Он перенесет операцию на ноге. Сообщалось, что у него коксартроз – хроническое заболевание, которое поражает тазобедренный сустав.
Сообщалось, что Мирчу может пропустить остаток сезона, восстанавливаясь от операции.
"Динамо" идет в УПЛ на 4-м месте с 41-м очком после 22 туров.
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