Луческу: Мы могли добиться иного результата

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал ничью с Шахтером в рамках 22-го тура УПЛ.

Что ж, это была очень хорошая игра. Обе команды были достаточно сконцентрированы.

Следует отметить, что сегодня на поле вышло семь игроков, которые являются воспитанниками киевского "Динамо". Они провели этот матч на достаточно хорошем уровне, несмотря на отсутствие опыта, на свой возраст. Это хороший опыт для них, играть против команды "Шахтер". Кстати, могу сказать, что у донецкого "Шахтера" очень хорошая молодежь, которое еще несколько лет назад играла за ФК "Мариуполь". Сейчас они подросли, стали опытными, более мастеровитыми. Сегодня они хорошо проявили себя, так же как и молодежь "Динамо". Это хорошо, что молодые игроки обеих команд имеют возможность играть на таком уровне.

Как обычно, мы сегодня имели кадровые проблемы. Было дополнительное давление из-за потери очков с "Ингульцом", с "Зарей", с другими командами. В целом я считаю, что 1-1 это не плохой результат для этого матча. Конечно, мы пропустили не желаемый гол, однако мы сделали камбэк, и, если честно, могли добиться другого результата в этом поединке.

Мы знаем наших игроков очень хорошо, на что они способны. Но, к сожалению, мы не можем полностью рассчитывать на всех наших игроков. Мы не проиграли этот поединок, это также является хорошим результатом, несмотря на то, что у нас играли молодые игроки.

У нас также были моменты в этом матче, которые нельзя не отметить. Это касается фолов, которые были против киевского "Динамо". Почему-то арбитр их не увидел. Могу назвать момент против Буяльского, могу назвать момент против Волошина во втором тайме. Были фолы, но арбитр их не увидел. Вообще то говоря, эти моменты надо было трактовать как фол.

Я хотел бы сказать, что с этого момента я ухожу на больничный. Мне следует сделать операцию на ноге. Шовковский будет назначен исполняющим обязанности. Мы будем постоянно с командой, контролировать ситуацию. Я мог бы уехать сейчас из Украины и сделать операцию в других странах Европы. Однако я считаю, что надо остаться в Украине, чтобы быть рядом с командой.