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Было движение не руки, а корпуса с прижатой к нему рукой. Почему эпизод Бенито - Ракицкий – это не пенальти

Премьер-лига
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Судейский анализ матча Динамо – Шахтер

Было движение не руки, а корпуса с прижатой к нему рукой. Почему эпизод Бенито - Ракицкий – это не пенальти

Фото - ФК Шахтар / Автор - невідомий

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Второй игровой день 22-го тура УПЛ был богат резонансными судейскими решениями или их отсутствием. Но самым тяжелым эпизодом всего дня оказался момент с попаданием мяча в руку Ракицкому после удара Бенито в матче "Динамо" - "Шахтер" (1:1).

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Арбитр в поле Виталий Романов выслушал подсказку ВАР, но не пошел смотреть повтор. Решение – не пенальти. Велел продолжить игру.

Как объяснил судейский эксперт Мирослав Ступар, решение Романова оказалось правильным. В этом эпизоде важны два нюанса:

  • куда точно попал мяч;
  • было ли движение руки на встречу мячу.

Первое определить почти невозможно. Очень плохие повторы. Поэтому, кстати, арбитр в поле и не шел смотреть ВАР. Ему банально бы не показали четких кадров, потому что на ВАРе судьи видят то же, что зрители – в ТВ трансляции. То ли был локоть, то ли плечо, то ли нижняя часть руки (ближе к кисти) – сказать точно невозможно. Судья тоже этого не мог увидеть даже на повторах (по причинам, приведенным выше). Поэтому выбрал позицию "не уверен – не назначай".

Что касается движения к мячу, то оно было, но не руки, а корпуса, туловища, к которому была прижата рука. Ракицкий пытался заблокировать корпусом полет мяча, а не сыграть рукой. Потому это не пенальти.

Но если анализировать другие эпизоды, то вопросы к Романову найдутся. В первом тайме Степаненко "засадил" Бульскому в спину, на что Романов не среагировал. Зря. Это ведь был не "тонкий", а очень явный фол. Затем Бондарь "срезал" Волошина у линии ворот у углового флажка, а судья назначил удар от ворот. Тоже ошибка, обусловленная потерей концентрации внимания.

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Романов правильно трактовал самый резонансный эпизод матча, но допустил другие, более мелкие ошибки, которые испортили впечатление об арбитраже.

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В статье: Мирослав Ступар Сергей Шебек
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Комментарии (4)
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Serhio79 (Kyiv)
22.04.2023 в 22:15
А що по фолу Степаненка на Ісаєнку??? Наш форвард сам-на-сам з Трубіним виходив, а Романов навіть жовтої пошкодував...
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жажа_the_best (Харьков)
22.04.2023 в 22:14
Эпизод Бенито - Сракицкий – это не пенальти, потому что рыжая мразь ахметов перед игрой занес чемоданчик в раздевалку судьям. Не верите? Спросите у Романова.
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Spokoyno (Київ)
22.04.2023 в 21:57
Авжеж такі пенальті у ворота своїх улюбленців ніхто не сприйме, рука здебільшого прикривала тулоб, та і в ворота суперника, коли призначать то теж можна тільки арбітру подякувати за "правильну" реакцію у доволі суперечливому моменті. Утім дивлячись на два інших момента... зрозуміло до кого судді залишаються лояльними.
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янковский ян (Запорожье)
22.04.2023 в 21:38
Переживал за Динамо. Но на повторе действительно видно что это не пенальти
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