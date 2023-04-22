Было движение не руки, а корпуса с прижатой к нему рукой. Почему эпизод Бенито - Ракицкий – это не пенальти

Второй игровой день 22-го тура УПЛ был богат резонансными судейскими решениями или их отсутствием. Но самым тяжелым эпизодом всего дня оказался момент с попаданием мяча в руку Ракицкому после удара Бенито в матче "Динамо" - "Шахтер" (1:1).

Арбитр в поле Виталий Романов выслушал подсказку ВАР, но не пошел смотреть повтор. Решение – не пенальти. Велел продолжить игру.

Как объяснил судейский эксперт Мирослав Ступар, решение Романова оказалось правильным. В этом эпизоде важны два нюанса:

куда точно попал мяч;

было ли движение руки на встречу мячу.

Первое определить почти невозможно. Очень плохие повторы. Поэтому, кстати, арбитр в поле и не шел смотреть ВАР. Ему банально бы не показали четких кадров, потому что на ВАРе судьи видят то же, что зрители – в ТВ трансляции. То ли был локоть, то ли плечо, то ли нижняя часть руки (ближе к кисти) – сказать точно невозможно. Судья тоже этого не мог увидеть даже на повторах (по причинам, приведенным выше). Поэтому выбрал позицию "не уверен – не назначай".

Что касается движения к мячу, то оно было, но не руки, а корпуса, туловища, к которому была прижата рука. Ракицкий пытался заблокировать корпусом полет мяча, а не сыграть рукой. Потому это не пенальти.

Но если анализировать другие эпизоды, то вопросы к Романову найдутся. В первом тайме Степаненко "засадил" Бульскому в спину, на что Романов не среагировал. Зря. Это ведь был не "тонкий", а очень явный фол. Затем Бондарь "срезал" Волошина у линии ворот у углового флажка, а судья назначил удар от ворот. Тоже ошибка, обусловленная потерей концентрации внимания.

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Романов правильно трактовал самый резонансный эпизод матча, но допустил другие, более мелкие ошибки, которые испортили впечатление об арбитраже.