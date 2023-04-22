  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Александр Андриевский: После пропущенного мяча должны были больше идти в атаку и рисковать
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александр Андриевский: После пропущенного мяча должны были больше идти в атаку и рисковать

Премьер-лига
(1 голосов)

Полузащитник Динамо поделился впечатлениями от поединка

Александр Андриевский: После пропущенного мяча должны были больше идти в атаку и рисковать

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Александр Андриевский отметился забитым мячом в домашнем матче с донецким "Шахтером". После игры он поделился впечатлениями от поединка, в котором его команда сыграла вничью 1:1:

- Какие впечатления остались от игры? Как к ней готовились и настраивались?

- Готовились, как всегда, как к обычному матчу, но в то же время понимали, какое будет напряжение в этом поединке, ведь мы встречались с "Шахтером". Что касается мотивации, она была на самом высоком уровне.

- В первом тайме на поле были невысокие скорости. Это связано с тем, что обе команды боялись ошибиться?

- Да. Мы действовали очень осторожно, потому что понимали, какая может быть цена ошибки - слишком высокая.

- Как повлиял на дальнейшую игру досадный гол с большого расстояния в начале встречи?

- Почти никак не повлиял. Просто после него мы проигрывали и должны были больше идти в атаку и больше рисковать.

- Расскажите, как вам удалось отличиться? С какими мыслями подходили к мячу, когда выполняли штрафной удар?

- Настраивался бить по воротам прямым ударом. Хорошо, что все получилось.

- В матче было много столкновений и нарушений правил. Это типично для поединков между "Динамо" и "Шахтером"?

- Да. Это дерби, как говорят, украинское "классическое", поэтому это, действительно, нормально для такого матча.

- После сегодняшней ничьей отставание от "Шахтера" сохранилось неизменным - 12 очков, поэтому борьба за призовые места продолжается?

- Мы готовимся от матча к матчу, нам нужно побеждать во всех поединках. Поэтому в таблицу сейчас не смотрим.

По теме
yellow-arrow
Игор Йовичевич: Футбол хороший, а если бы еще были люди на трибунах, то думали бы, что здесь Бундеслига
yellow-arrow
Было движение не руки, а корпуса с прижатой к нему рукой. Почему эпизод Бенито - Ракицкий – это не пенальти
yellow-arrow
Луческу: Мы могли добиться иного результата
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Александр Андриевский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fcdynamo.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде