Александр Андриевский: После пропущенного мяча должны были больше идти в атаку и рисковать

Полузащитник "Динамо" Александр Андриевский отметился забитым мячом в домашнем матче с донецким "Шахтером". После игры он поделился впечатлениями от поединка, в котором его команда сыграла вничью 1:1:

- Какие впечатления остались от игры? Как к ней готовились и настраивались?

- Готовились, как всегда, как к обычному матчу, но в то же время понимали, какое будет напряжение в этом поединке, ведь мы встречались с "Шахтером". Что касается мотивации, она была на самом высоком уровне.

- В первом тайме на поле были невысокие скорости. Это связано с тем, что обе команды боялись ошибиться?

- Да. Мы действовали очень осторожно, потому что понимали, какая может быть цена ошибки - слишком высокая.

- Как повлиял на дальнейшую игру досадный гол с большого расстояния в начале встречи?

- Почти никак не повлиял. Просто после него мы проигрывали и должны были больше идти в атаку и больше рисковать.

- Расскажите, как вам удалось отличиться? С какими мыслями подходили к мячу, когда выполняли штрафной удар?

- Настраивался бить по воротам прямым ударом. Хорошо, что все получилось.

- В матче было много столкновений и нарушений правил. Это типично для поединков между "Динамо" и "Шахтером"?

- Да. Это дерби, как говорят, украинское "классическое", поэтому это, действительно, нормально для такого матча.

- После сегодняшней ничьей отставание от "Шахтера" сохранилось неизменным - 12 очков, поэтому борьба за призовые места продолжается?

- Мы готовимся от матча к матчу, нам нужно побеждать во всех поединках. Поэтому в таблицу сейчас не смотрим.