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Хто у нас хворіє вітчизняним рок-н-ролом? Фоторепортаж с матча Динамо – Шахтер

Премьер-лига
(1 голосов)

Без победителя в Классическом

Хто у нас хворіє вітчизняним рок-н-ролом? Фоторепортаж с матча Динамо – Шахтер

Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва

Аліна Єрофеєва Автор UA-Футбол
Новина українською

При всех проблемах украинское Классическое остается особой датой в календаре футбольного сезона отечественного болельщика. "Шахтер" подходил ко встрече в статусе безусловного фаворита, однако "Динамо" смогло дать бой и уйти от поражения незадолго до финального свистка и расписать ничью 1:1. Наш корреспондент Алина Ерофеева посетила стадион имени Валерия Лобановского и отчитывается через свои фотоработы, что увидела на стадионе: зрители вдоль забора в Мариинском парке и на трибунах, теплые приветствия Игоря Йовичевича с Мирчей Луческу, а также общение глубоких запасных, хоть и опытных, голкиперов обеих команд: Андрея Пятова и Дениса Бойко.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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