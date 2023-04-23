Хто у нас хворіє вітчизняним рок-н-ролом? Фоторепортаж с матча Динамо – Шахтер

При всех проблемах украинское Классическое остается особой датой в календаре футбольного сезона отечественного болельщика. "Шахтер" подходил ко встрече в статусе безусловного фаворита, однако "Динамо" смогло дать бой и уйти от поражения незадолго до финального свистка и расписать ничью 1:1. Наш корреспондент Алина Ерофеева посетила стадион имени Валерия Лобановского и отчитывается через свои фотоработы, что увидела на стадионе: зрители вдоль забора в Мариинском парке и на трибунах, теплые приветствия Игоря Йовичевича с Мирчей Луческу, а также общение глубоких запасных, хоть и опытных, голкиперов обеих команд: Андрея Пятова и Дениса Бойко.

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