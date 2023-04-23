Александрия - Ингулец: где и когда смотреть матч УПЛ

Завершать программу 23-го тура УПЛ будут игрой в Александрии. На стадионе "Ника" местная команда примет "Ингулец", и данный матч в народе принято называть дерби. И данное дерби должно получиться очень интересным. "Горожане" ныне не на ходу, а после зимний смены тренера победили лишь раз, из-за чего рискуют потерять нынешнее пятое место. С другой стороны, во главе "горожане" Ротань идет без поражений.

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Что касается "Ингульца", то после прихода Сергея Ковальца "казаки" как радовали, так и огорчали, однако со своей миссией наставник справляется весьма добротно. При нем "желто-красные" победили в четырех матчах из семи, серьезно оторвавшись от зоны вылета. А место в элите и есть главной задачей для теперешнего "Ингульца".

Смотрите матч 22-го тура УПЛ в понедельник, 24-го апреля. Начало игры в 15:00. Трансляция будет доступна на канале "Setanta Sports+" и ОТТ-платформе "Setanta Sports".

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Олександрія - Інгулець Смотреть трансляцию