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Львов - Металлист 1925: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Битва за жизнь

Львов - Металлист 1925: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

UA-Football/Автор - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

"Металлист 1925" еще не одержал ни одной победы во второй части сезона. Сейчас команда Олега Голодюка (Эдмар из-за удаления в предыдущем туре будет на трибунах) занимает одиннадцатое место и только на три очка опережает зону вылета. "Львов" имеет в своем активе одну победу в 2023-м, однако в целом дела команды не из приятных: "сине-золотые" уступили в четырех играх подряд и замыкают таблицу лиги. Не помогла львовянам даже смена тренера. Очевидно, что матч с прямым конкурентом рассматривается обеими командами как ключевой. Удастся ли сегодня кому-то оборвать безвыигрышную полосу?

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Чемпионат Украины. 22-й тур
23 апреля. Начало в 13:00
"Львов" - "Металлист 1925"
Трансляция – канал Setanta Sports+ на сервисе MEGOGO
Текстовая трансляция - UA-Футбол

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В статье: ФК Львов Металлист 1925 (Харьков) смотреть футбол онлайн
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Комментарии (3)
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alex.belogubko (одесса)
23.04.2023 в 12:43
уберите грузинов --пусть показывает игры Украина --ДОЖИЛИСЬ
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0
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miruk 81 (львів)
23.04.2023 в 12:55
Надіюсь розробники сайту читають коментарі. Може вже час забрати російську з сайту тим більше як основну при кожному вході?
Ответить
0
0
miruk 81 (львів)
23.04.2023 в 12:37
Надіюсь розробники сайту читають коментарі. Може вже час забрати російську з сайту тим більше як основну при кожному вході?
Ответить
0
0

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