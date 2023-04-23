Львов - Металлист 1925: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Металлист 1925" еще не одержал ни одной победы во второй части сезона. Сейчас команда Олега Голодюка (Эдмар из-за удаления в предыдущем туре будет на трибунах) занимает одиннадцатое место и только на три очка опережает зону вылета. "Львов" имеет в своем активе одну победу в 2023-м, однако в целом дела команды не из приятных: "сине-золотые" уступили в четырех играх подряд и замыкают таблицу лиги. Не помогла львовянам даже смена тренера. Очевидно, что матч с прямым конкурентом рассматривается обеими командами как ключевой. Удастся ли сегодня кому-то оборвать безвыигрышную полосу?

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Чемпионат Украины. 22-й тур

23 апреля. Начало в 13:00

"Львов" - "Металлист 1925"

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