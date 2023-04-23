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Довбик стал приоритетной целью для действующего чемпиона Турции – источник

Премьер-лига
(1 голосов)

Главный тренер лично заинтересован в подписании

Довбик стал приоритетной целью для действующего чемпиона Турции – источник

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Нападающий "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик стал приоритетной целью для турецкого "Трабзонспора". Об этом сообщает издание Karadeniz Gazetesi.

20 апреля "Транзонспор" уступил в чемпионате "Сивасспору" со счетом 1:4. Это было четвертое поражение команды за последние пять матчей. После него главный тренер Ненад Бьелица экстренно встретился с руководством клуба.

Хорватский специалист представил список с кандидатами на усиление состава. Первым номером в нем стал украинский нападающий Артем Довбик. Также среди желаемых целей известно еще о двух представителях турецкой Суперлиги: полузащитнике Миха Зайце из "Фенербахче" и голкипере Эрсине Дестаноглу из "Бешикташа".

"Трабзонспор" уже не в первый раз интересуется Довбиком. Ранее турецкий клуб тоже хотел подписать нападающего.

Отметим, что "Трабзонспор" в прошлом сезоне выиграл чемпионат Турции. В этом розыгрыше Суперлиги клуб идет на шестом месте.

В текущем сезоне на счету украинца 23 гола в 29 матчах во всех турнирах. Текущий контракт с "Днепром-1" рассчитан до конца 2023 года, согласно информации Transfermarkt.

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В статье: Трабзонспор (Трабзон) Артем Довбик СК Днепр-1
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Комментарии (1)
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kensington_chap (Дніпро)
23.04.2023 в 13:53
Реальний варіант для Артема. У турецькому чемпіонаті він, по-перше, не загубиться (як в АПЛ, Серії А, чи ЛаЛізі), а по-друге, і не розтринькає своїх здібностей
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