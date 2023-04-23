Степаненко: Динамо будет бороться до конца за еврокубки, Шахтер – за первое место

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко прокомментировал ничью в матче против "Динамо":

“В принципе, была ровная игра, но я расстроен. Мы побеждали и, по сути, это я допустил ошибку, которая привела к штрафном, из которого забили. Поэтому я больше расстроен, чем доволен.

Считаю, что мы низко садились после забитого гола. В перерыве мы об этом говорили, что нельзя так садиться, мы даем сопернику пространство, возможность атаковать и играть больше с мячом. Это мне не очень нравится. У нас сейчас такая ситуация, многие атакующие игроки травмированы, и нам их очень не хватает. Тренерский штаб решает этот вопрос благодаря защитникам, таким как наш грузинский легионер.

Мой гол – ошибка Нещерета? Я, честно говоря, еще не видел повтора. Думал, что это больше ошибка Нещерета, но ребята сказали, что неплохой получился удар. Мне главное, что мяч в воротах. Судаков вообще не мне пас отдавал, но мяч ко мне покатился, я остановил, никто не встречал, я пробил, оно залетело. Надо бить.

Эти два очка были бы очень важны для нас. Сложный календарь, соперники набрали хороший ход... но мы понимаем, что сейчас всем нужно набирать очки. "Динамо" будет бороться до конца за еврокубки, мы будем бороться до конца за первое место, то же и "Заря" с "Днепром-1", поэтому тяжело будет всем", - сказал Степаненко.