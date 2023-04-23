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Кривбасс - Черноморец: смотреть онлайн бесплатно, прямая видеотрансляция
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fckryvbas.com
"Кривбасс" еще не потерял надежды в борьбе за еврокубки: команда Юрия Вернидуба занимает восьмую строчку и отстает от "Александрии" всего на пять баллов. Дела "Черноморца" намного более прозаичны: "моряки" находятся в зоне переходных матчей и ведут борьбу, чтобы сохранить место в украинской футбольной элите еще на один сезон. Пока выполнение этой задачи у одесситов проходит неплохо: только на минувших выходных "Черноморец" потерпел первое поражение в 2023-м, а перед этим смог даже отобрать очки у "Черноморца". Сегодня гости также андердог: поможет ли им такой статус вывезти из Кривого Рога очки?
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Чемпионат Украины. 23-й тур
23 апреля. Начало в 15:00
"Кривбасс" - "Черноморец"
Трансляция – Youtube-канал Setanta Sports
Текстовая трансляция -
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