Львов - Металлист 1925 0:2. Феерия Русина - залог первой победы в этом году

Анатолий Бессмертный тяжело начал свой второй заход на пост наставника "Львова". Под его руководством команда проиграла в четырех стартовых играх, однако на тренера не накинулись, не потребовали его отставки, а скорее сочувствующее покивали головой. Все же "Днепр-1", "Динамо" и "Шахтер" - не того уровня соперники, против которых "львы" должны брать очки. Другое дело, при всем уважении, "Металлист 1925", потерявший себя в последних играх. Коллектив Голодюка и Эдмара (бразилец парадом командовал с трибун из-за дисквалификации) не побеждает с конца ноября прошлого года, мало забивает и опустился практическое на самое дно таблицы. Еще парочка плохих результатов и можно будет готовиться к переходным матчам против перволиговых команд. И это в лучшем случае.

Как вы могли понять, сегодняшний матч был важен для двух команд, ведь обе могли брать максимум и улучшать свое положение в таблице. Немного лучше поединок начал "Львов", который, решив что хозяин поля должен играть первым номером, забрал мяч под свой контроль, зажав соперника на чужой половине. Серьезного давления вроде и не было, однако "львы" действительно смотрелись интереснее и смогли даже создать момент. Опасный. Да что там опасный, голевой момент. Габриэль классным пасом нашел на чужой половине Свржняка, тот отпасовал на Бугая, который пропустил сферу на Мильченко. После пошли передачи в стиле "Арсенала" Венгера, пяточки, стеночки и удар Мильченко с опасной позиции - рядом со штангой. Ну, если не реализовывать такое, то зачем в принципе играть в элите?

Харьковчане играли немного пассивнее, сделав ставку на дальние закидушки на ход Русину и Дмитренко. Одна из таких привела к забитому голу. Дальняя диагональ дошла до Русина, Ростислав унизил Кузыка на фланге, после чего сумел выкатить прострел на Бичека - непрофильному форварду нужно было сыграть как профильному, с чем он и справился - 0:1. Пропущенный гол нелучшим образом сказался на команде Бессмертного, которая немного поникла и перестала играть активно. Концовка первого тайма получилась равной и медленной, а из моментов почти ничего и не вспомнить. Харьковчане ушли отдыхать с минимальным перевесом, доказав, что в равных играх очень многое решает реализация.

Главной проблемой "Львова" во втором тайме было не минимальное отставание в счете, и даже не качество игры, а скорое короткая скамейка запасных. Не сказать, что "Металлист 1925" обладает каким-то особым арсеналом игроков, однако даже у них сегодня на скамейке запасных было на четыре игрока больше, чем у соперника. А потому Бессмертный, если и хотел укрепить команду заменами, должен был пользоваться весьма ограниченным ресурсом. Правда и без этого львовяне смотрелись неплохо, создав момент после стандарта. Бугай во время подачи отклеился от оппонента, принял мяч на грудь и смог нанести удар - Сидоренко справился. Вскоре ответил "Металлист 1925", и снова благодаря Русину. Активный Ростислав разобрался с соперником на фланге, а после решил пробить из-за пределов штрафной, угодив в перекладину. Немного прицельнее - и был бы шедевр. А так, просто опасно.

Время шло, "Львов" пытался давить, а харьковчане просто выжидали момент для быстрого выпада, который случился уже под занавес матча. Все тот же Русин получил пас на ход, обошел четырех соперников и прострелил вдоль линии ворот, откуда в касание свой первый гол на взрослом уровне забил 19-летний Капинус. Неплохой матч для юного фулбека и просто великолепный для Ростислава, который двумя ассистами подарил своей команде первую за пять месяцев победу в официальном матче. Харьковчане запрыгивают на 12-ю строчку, откуда тренерский штаб и игроки смогут вздохнуть немного спокойнее. А вот у "Львова" все совсем печально. Команда старалась, но без набранных очков все это просто ни к чему. Предстоящие матчи станут решающими для "сине-золотых".

VBET-лига. 22-й тур

23 апреля, Львов, стадион "Скиф"

ФК Львов - Металлист 1925 0:2

Голы: Константин Бичек 26, Дмитрий Капинус 84

ФК Львов: Александр Рыбка, Ахмед Алибеков, Ивиян Свржняк (Адеринсола Эсеола 66), Ярослав Богунов, Владислав Бугай (Богдан Мишенко 72), Денис Кузык, Александр Беляев, Артем Мильченко, Максим Сасовский (Сергей Симинин 75), Алексей Дитятьев (Роман Никитюк 66), Игор Габриэль

Металлист 1925: Денис Сидоренко, Дмитрий Капинус, Евгений Ткачук, Бека Вачиберадзе (Андрей Ткачук 68), Ростислав Русин, Игорь Курило (Михаил Рудавский 82), Константин Бичек (Андрей Чирук 60), Владислав Дмитренко (Андрей Ременюк 60), Дмитрий Кравченко (Ярослав Мартынюк 68), Артем Габелок, Никита Безуглый

Предупреждения: Ивиян Свржняк 9, Игор Габриэль 67 - Евгений Ткачук 64