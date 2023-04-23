Матч Кривбасс - Черноморец был прерван из-за воздушной тревоги

Сегодня в рамках УПЛ проходит матч между "Кривбассом" и "Черноморцем" в Кривом Роге (0:0, по состоянию на 30-ю минуту).

Команды успели сыграть чуть больше половины первого тайма и услышали сигнал воздушной тревоги. Игроки ушли в укрытие. Матч продолжится, как только угроза пройдет.

За 30 минут поединка почти ничего острого на поле не произошло. Можно отметить лишь момент, когда Никитишин на фланге прошел Гучека, прострелил, и Лунев в падении пробил мимо ворот.