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Матч Кривбасс - Черноморец был прерван из-за воздушной тревоги
Команды успели сыграть около 30 минут
фото - ФК Кривбас
Сегодня в рамках УПЛ проходит матч между "Кривбассом" и "Черноморцем" в Кривом Роге (0:0, по состоянию на 30-ю минуту).
Команды успели сыграть чуть больше половины первого тайма и услышали сигнал воздушной тревоги. Игроки ушли в укрытие. Матч продолжится, как только угроза пройдет.
За 30 минут поединка почти ничего острого на поле не произошло. Можно отметить лишь момент, когда Никитишин на фланге прошел Гучека, прострелил, и Лунев в падении пробил мимо ворот.
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