Эмоциональные качели и чудо Алефиренко. Кривбасс - Черноморец 2:3

Воскресный календарь 22-го тура УПЛ закрывал матч, в котором в гости к "Кривбассу" пожаловал "Черноморец". Конечно, после субботнего классического вывеска была не самой громкой, но учитывая, как сыграли киевляне с горняками, и этот поединок ожидался с интересом.

И команды сполна оправдали ожидания – вогнали зрителей в тоску в первом тайме, но во втором вернули должок по полной.

"Кривбасс" подходил к матчу с серьезными, очень серьезными кадровыми проблемами. Вернидуб в матче с "Минаем" нагрубил арбитру, получил красную и штраф, и сегодняшний матч пропускал. Также четвертую желтую в прошлом матче получил Капич, Дебелко все еще травмирован, и поэтому вдруг оказалось, что в атакующей линии криворожцев на матч с ЧО зияли серьезные пробоины.

У моряков вернулись после дисквалификации Непогодов и Демченко, и наконец-то в старте нашлось место Авагимяну, который вместе с Бадибангой и Алефиренко должен был составлять ударное трио.

Вернидуб по сравнению с матчем против "Миная" изрядно перетрусил состав – сразу шесть замен, из которых главные – Сарнавский в воротах, а Микитишин на острие.

Начали команды ровно – и те и те казалось, пробовали найти свои подходы в атаке. "Кривбасс" пробовал больше с флангов, традиционных прострелов и навесов, подал пару угловых.

У "Черноморца" Бадибанга старался и пару раз накрутил Дибанго, Авагимян пару раз пробил по воробьям. Но все это выглядело довольно академично. Вроде и есть попытки, намеки, но вот без остроты. Течение матча в стартовый отрезок мог охарактеризовать тот факт, что за первые полчаса фолов было минимум – очень нетипично для УПЛ.

Первый действительно опасный момент возник на 30-й минуте, когда Микитишин на фланге прошел Гучека, прострелил, но Лунев в падении пробил мимо.

И сразу же после этого момента в Днепропетровской области зажгли воздушную тревогу – команды досрочно пошли отдыхать.

Кусок первого тайма после тревоги активнее начал "Кривбасс" (видимо, Вернидуб пообщался со своими ребятами в укрытии), а забил "Черноморец", и как же классно. Кузык классно вырезал между, Алефиренко по месту полусреднего выдержал линию, избежал офсайда, ворвался в штрафную и катнул мимо Хомченовского. Красивый момент, классный гол, ну и Алефиренко.

До официального перерыва ничего больше интересного не случилось, а вот во втором тайме команды проснулись, отряхнулись, и понеслась.

"Кривбасс", которому нужно было идти вперед, минут 15 ничего не мог придумать, пока за криворожцев не придумали одесситы – Дибанго вкинул аут, Путря демонстративно решил в штрафной не фолить на Задераке, который отклеился от опекуна и катнул в ворота мимо Непогодова. Где были центрбеки ЧО, которые должны были страховать капитана? Риторический вопрос. 1:1.

Дальше – больше. Так как еще через пять минут "Кривбасс" вышел вперед – шикарный удар метров с 20-22 удался Луневу – с левой, под перекладину. Непогодов, казалось, проспал момент удара, но и выстрел вышел на загляденье. 2:1.

И снова пару минут, только развел "Черноморец", и сразу же сравнял. С левого фланга прострел, Бадибанга по мячу нормально не попал, но круглый прискакал к Кузыку, который и добаивл с пяти метров в сетку. 2:2.

Ну и джокером, который вырвал победу гостям снова стал Алефиренко. И снова, как и в случае с первым голом, Даниил протянул мяч, обыгрался с Авагимяном, снова выдержал линию, оторвался от защитников и снова переиграл Непогодова. 2:3.

Играть оставалось еще минут 15, но "Кривбасс" был уже истощен. В первую очередь, эмоционально. Ничего больше хозяева придумать не смогли, да и оборона одесситов больше не ошибалась.

Победа "Черноморца" в эмоциональном и на удивление веселом матче (вернее, втором тайме). Герой Алефиренко, который продолжает тянуть "моряков", и который наклепал за "Черноморец" уже 6 голов.

Справедлив ли результат? "Черноморец" получше выглядел в атаке, но время от времени привозил в обороне. Повезло, что ребята Григорчука забили больше, чем сами создали у своих ворот.

"Кривбасс"? Все-таки команда тяжеловато выглядит в атаке. Два гола, которые сегодня забили криворожцы не выглядят результатом атакующих схем, а скорее эпизодами.

VBET-лига. 22-й тур

23 апреля, Кривой Рог, стадион "Горняк"

"Кривбасс" (Кривой Рог) – "Черноморец" (Одесса) 2:3

Голы: Задерака (58), Лунев (62) - Алефиренко (41, 77), Кузык (64)

Предупреждения: Салюк, Непогодов, Алефиренко - Бескоровайный

"Кривбасс": Сарнавский, Опанасенко, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Приходько, Татарков (Семотюк, 87), Хомченовский, Лунев (Понедельник, 78), Задерака, Микитишин

"Черноморец": Непогодов, Брагару, Гучек (Ермаков, 79), Салюк, Путря, Васильев, Демченко, Кузик, Алиференко, Бадибанга, Авагимян (Войтиховский, 90)