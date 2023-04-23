Форвард Черноморца забил 5-й гол весной. В УПЛ чаще отмечались только два игрока

В рамках 22-го туру чемпионата Украины одесский "Черноморец" на выезде играет против "Кривбасса".

Счет в поединке открыл форвард "моряков" Даниил Алефиренко - нападающий поразил ворота команды Юрия Вернидуба на 41-й минуте встречи. Ассист на свой счет записал Орест Кузык.

Таким образом, 23-летний Алефиренко забил уже свой 5-й мяч за эту весну. Больше в рамках УПЛ за этот период забили только форвард "Днепра-1" Артем Довбик и нападающий "Ворсклы" Таулянт Сефери. У обоих по 7 мячей.

Видео гола Алефиренко