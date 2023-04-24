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Цыганков против Реала и главный матч АПЛ: Сити - Арсенал. Расписание футбола на 24-30 апреля

Премьер-лига
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Цыганков против Реала и главный матч АПЛ: Сити - Арсенал. Расписание футбола на 24-30 апреля

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас список самых интересных матчей, которые состоятся в течение этой недели - с 24 по 30 апреля.

Понедельник, 24 апреля

Родной чемпионат обрадует нас еще двумя поединками, в которых примут участие претенденты на еврокубки. Кстати, в Александрии будет областное дерби. А вечером увидим противостояние двух колоритных тренеров – Моуриньо и Гасперини.

  • "Днепр-1" – "Рух". 13:00. УПЛ. УНИАН
  • "Александрия" - "Ингулец". 15:00. 15:00. УПЛ. Setanta Sports
  • "Рома" - "Аталанта". 21:45. Серия А. MEGOGO
Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Вторник, 25 апреля

Большой день для Виктора Цыганкова – его "Жирона" примет королевский клуб. А в Англии тем временем будет битва за выживание между "Лидсом" и "Лестером".

  • "Жирона" – "Реал". 20:30. Ла Лига. MEGOGO
  • "Астон Вилла" – "Фулхэм". 21:45. АПЛ. Setanta Sports
  • "Лидс" - "Лестер". 22:00. АПЛ. Setanta Sports
  • "Бетис" - "Реал Сосъедад". 23:00. Ла Лига. MEGOGO

Среда, 26 апреля

На вечер ничего не планируйте! Мы узнаем, действительно ли "Арсенал" готов к борьбе за чемпионство - его будет экзаменовать Хосеп Гвардиола и его "Манчестер Сити". Можно, конечно, и за Мудриком посмотреть в игре против "Брентфорда" или посмотреть на "Барселону", но кого мы пытаемся обмануть - все внимание будет к "Эттихаду".

  • "Челси" – "Брентфорд". 21:45. АПЛ. Setanta Sports
  • "Вест Хэм" - "Ливерпуль". 21:45. АПЛ. Setanta Sports
  • "Манчестер Сити" – "Арсенал". 22:00. АПЛ. Setanta Sports
  • "Райо Вальекано" – "Барселона". 23:00. Ла Лига. MEGOGO

Четверг, 27 апреля

Англия и Испания продолжают нас баловать матчами. Миколенко и его "Эвертон" ожидают тяжелое испытание "Ньюкаслом". А вот "Тоттенхэм" после издевательств от сорок примут МЮ.

  • "Эвертон" – "Ньюкасл". 21:45. АПЛ. Setanta Sports
  • "Тоттенхэм" - МЮ. 22:15. АПЛ. Setanta Sports
  • "Атлетик" - "Севилья". 23:00. Ла Лига. MEGOGO

Пятница, 28 апреля

Как "Динамо" будет играть под руководством Шовковского? Увидим уже в эту пятницу. "Шахтер" тем временем не имеет права терять очки с "Колосом", но коваливцы еще сохраняют надежды на еврокубки. В Германии "Боруссия" в статусе лидера будет принимать "Бохум", а во Франции Соболь может сыграть против "Лиона".

  • "Металлист" – "Динамо". 13:00. УПЛ. УНИАН
  • "Верес" - "Львов". 13:00. УПЛ. Setanta Sports
  • "Колос" - "Шахтер". 15:00. УПЛ. Setanta Sports
  • "Боруссия" – "Бохум". 21:30. Бундеслига. Setanta Sports
  • "Страсбург" - "Лион". 22:00. Лига 1. MEGOGO

Суббота, 29 апреля

В этот день в УПЛ будет сразу пять матчей! Центральный из них – пожалуй, "Заря" против "Черноморца". Но и "Кривбасс" - "Александрия" должен подарить что-то интересное, наверняка Ковалец с его "Ингульцем" будет не прочь расстроить "Днепр-1".

В ТОП-чемпионатах выделяется встреча "Ромы" и "Милана" в Серии А. Любителям немецкого футбола зайдет игра между "Байером" и "Унионом", ну и в Испании продолжится заочное противостояние "Реала" и "Барсы".

  • "Заря" – "Черноморец". 13:00. УПЛ. УНИАН
  • "Минай" - "Металлист 1925". 13:00. УПЛ. Setanta Sports
  • "Ингулец" - "Днепр-1". 14:00. УПЛ. Setanta Sports
  • "Кривбасс" – "Александрия". 15:00. УПЛ. Setanta Sports
  • "Рух" - "Ворскла". 15:00. УПЛ. УНИАН
  • "Унион" – "Байер". 16:30. Бундеслига. Setanta Sports
  • "Брайтон" – "Вулверхэмптон". 17:00. АПЛ. Setanta Sports
  • "Рома" – "Милан". 19:00. Серия А. MEGOGO
  • "Реал" – "Альмерия". 19:30. Ла Лига. MEGOGO
  • "Барселона" – "Бетис". 22:00. Ла Лига. MEGOGO

Воскресенье, 30 апреля

В обед можно начать с матча "Интер" – "Лацио". Затем перейти на "Фулхэм" – "Сити" или МЮ – "Астон Вилла". Или все же посмотреть, как с кризисом справляется "Бавария". Затем "Ливерпуль" против "Тоттенхэма" или звезды Парижа против скромного "Лорьяна". Наконец-то вечером ждем на футбольном поле Малиновского.

  • "Интер" – "Лацио". 13:30. Серия А. MEGOGO
  • "Фулгэм" – "Манчестер Сити". 16:00. АПЛ. Setanta Sports
  • "МЮ" – "Астон Вилла". 16:00. АПЛ. Setanta Sports
  • "Бавария" – "Герта". 16:30. Бундеслига. Setanta Sports
  • ПСЖ – "Лорьян". 18:05. Лига 1. MEGOGO
  • "Ливерпуль" - "Тоттенхэм". 18:30. АПЛ. Setanta Sports
  • "Марсель" – "Осер". 21:45. Лига 1. MEGOGO
  • "Болонья" – "Ювентус". 21:45. Серия А. MEGOGO
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В статье: Бундеслига Английская Премьер-лига Серия А Лига 1 Ла Лига Украинская Премьер-лига
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