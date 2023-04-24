Цыганков против Реала и главный матч АПЛ: Сити - Арсенал. Расписание футбола на 24-30 апреля

UA-Футбол собрал для вас список самых интересных матчей, которые состоятся в течение этой недели - с 24 по 30 апреля.

Понедельник, 24 апреля

Родной чемпионат обрадует нас еще двумя поединками, в которых примут участие претенденты на еврокубки. Кстати, в Александрии будет областное дерби. А вечером увидим противостояние двух колоритных тренеров – Моуриньо и Гасперини.

"Днепр-1" – "Рух". 13:00. УПЛ. УНИАН

"Александрия" - "Ингулец". 15:00. 15:00. УПЛ. Setanta Sports

"Рома" - "Аталанта". 21:45. Серия А. MEGOGO

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Вторник, 25 апреля

Большой день для Виктора Цыганкова – его "Жирона" примет королевский клуб. А в Англии тем временем будет битва за выживание между "Лидсом" и "Лестером".

"Жирона" – "Реал". 20:30. Ла Лига. MEGOGO

"Астон Вилла" – "Фулхэм". 21:45. АПЛ. Setanta Sports

"Лидс" - "Лестер". 22:00. АПЛ. Setanta Sports

"Бетис" - "Реал Сосъедад". 23:00. Ла Лига. MEGOGO

Среда, 26 апреля

На вечер ничего не планируйте! Мы узнаем, действительно ли "Арсенал" готов к борьбе за чемпионство - его будет экзаменовать Хосеп Гвардиола и его "Манчестер Сити". Можно, конечно, и за Мудриком посмотреть в игре против "Брентфорда" или посмотреть на "Барселону", но кого мы пытаемся обмануть - все внимание будет к "Эттихаду".

"Челси" – "Брентфорд". 21:45. АПЛ. Setanta Sports

"Вест Хэм" - "Ливерпуль". 21:45. АПЛ. Setanta Sports

"Манчестер Сити" – "Арсенал". 22:00. АПЛ. Setanta Sports

22:00. АПЛ. Setanta Sports "Райо Вальекано" – "Барселона". 23:00. Ла Лига. MEGOGO

Четверг, 27 апреля

Англия и Испания продолжают нас баловать матчами. Миколенко и его "Эвертон" ожидают тяжелое испытание "Ньюкаслом". А вот "Тоттенхэм" после издевательств от сорок примут МЮ.

"Эвертон" – "Ньюкасл". 21:45. АПЛ. Setanta Sports

"Тоттенхэм" - МЮ. 22:15. АПЛ. Setanta Sports

"Атлетик" - "Севилья". 23:00. Ла Лига. MEGOGO

Пятница, 28 апреля

Как "Динамо" будет играть под руководством Шовковского? Увидим уже в эту пятницу. "Шахтер" тем временем не имеет права терять очки с "Колосом", но коваливцы еще сохраняют надежды на еврокубки. В Германии "Боруссия" в статусе лидера будет принимать "Бохум", а во Франции Соболь может сыграть против "Лиона".

"Металлист" – "Динамо". 13:00. УПЛ. УНИАН

"Верес" - "Львов". 13:00. УПЛ. Setanta Sports

"Колос" - "Шахтер". 15:00. УПЛ. Setanta Sports

"Боруссия" – "Бохум". 21:30. Бундеслига. Setanta Sports

"Страсбург" - "Лион". 22:00. Лига 1. MEGOGO

Суббота, 29 апреля

В этот день в УПЛ будет сразу пять матчей! Центральный из них – пожалуй, "Заря" против "Черноморца". Но и "Кривбасс" - "Александрия" должен подарить что-то интересное, наверняка Ковалец с его "Ингульцем" будет не прочь расстроить "Днепр-1".

В ТОП-чемпионатах выделяется встреча "Ромы" и "Милана" в Серии А. Любителям немецкого футбола зайдет игра между "Байером" и "Унионом", ну и в Испании продолжится заочное противостояние "Реала" и "Барсы".

"Заря" – "Черноморец". 13:00. УПЛ. УНИАН

"Минай" - "Металлист 1925". 13:00. УПЛ. Setanta Sports

"Ингулец" - "Днепр-1". 14:00. УПЛ. Setanta Sports

"Кривбасс" – "Александрия". 15:00. УПЛ. Setanta Sports

"Рух" - "Ворскла". 15:00. УПЛ. УНИАН

"Унион" – "Байер". 16:30. Бундеслига. Setanta Sports

"Брайтон" – "Вулверхэмптон". 17:00. АПЛ. Setanta Sports

"Рома" – "Милан". 19:00. Серия А. MEGOGO

"Реал" – "Альмерия". 19:30. Ла Лига. MEGOGO

"Барселона" – "Бетис". 22:00. Ла Лига. MEGOGO

Воскресенье, 30 апреля

В обед можно начать с матча "Интер" – "Лацио". Затем перейти на "Фулхэм" – "Сити" или МЮ – "Астон Вилла". Или все же посмотреть, как с кризисом справляется "Бавария". Затем "Ливерпуль" против "Тоттенхэма" или звезды Парижа против скромного "Лорьяна". Наконец-то вечером ждем на футбольном поле Малиновского.