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ФК Львов - Металлист 1925 0:2. Обзор матча и видео голов
Подопечные Эдмара побеждают аутсайдера УПЛ
Фото: УПЛ
В рамках 22-го тура чемпионата Украины подопечные Эдмара достаточно уверенно обыграли команду Анатолия Бессмертного. Харьковская команда забила по голу в каждом из таймов. После этого тура "Металлист 1925" занимает 9 место в турнирной таблице УПЛ. "Львов" продолжает быть аутсайдером первенства.
VBET-лига. 22-й тур
23 апреля, Львов, стадион "Скиф"
Голы: Константин Бичек 26, Дмитрий Капинус 84
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Харьковчанин (Харків)
23.04.2023 в 19:37
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