ФК Львов - Металлист 1925 0:2. Обзор матча и видео голов

В рамках 22-го тура чемпионата Украины подопечные Эдмара достаточно уверенно обыграли команду Анатолия Бессмертного. Харьковская команда забила по голу в каждом из таймов. После этого тура "Металлист 1925" занимает 9 место в турнирной таблице УПЛ. "Львов" продолжает быть аутсайдером первенства.

VBET-лига. 22-й тур

23 апреля, Львов, стадион "Скиф"

ФК Львов - Металлист 1925 0:2

Голы: Константин Бичек 26, Дмитрий Капинус 84