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ФК Львов - Металлист 1925 0:2. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Подопечные Эдмара побеждают аутсайдера УПЛ

ФК Львов - Металлист 1925 0:2. Обзор матча и видео голов

Фото: УПЛ

Новина українською

В рамках 22-го тура чемпионата Украины подопечные Эдмара достаточно уверенно обыграли команду Анатолия Бессмертного. Харьковская команда забила по голу в каждом из таймов. После этого тура "Металлист 1925" занимает 9 место в турнирной таблице УПЛ. "Львов" продолжает быть аутсайдером первенства.

VBET-лига. 22-й тур
23 апреля, Львов, стадион "Скиф"
ФК Львов - Металлист 1925 0:2
Голы: Константин Бичек 26, Дмитрий Капинус 84

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В статье: ФК Львов Металлист 1925 (Харьков)
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Комментарии (1)
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Харьковчанин (Харків)
23.04.2023 в 19:37
Русин просто красунчик!
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