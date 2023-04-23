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Кривбасс - Черноморец 2:3. Обзор матча и видео голов
Команды выдали яркий второй тайм
Фото: УПЛ
В рамках 22-го тура чемпионата Украины подопечные Романа Григорчука обыграли команду Юрия Вернидуба. Счет во встрече открыл форвард "моряков" Даниил Алефиренко - нападающий отличился голом в концовке первого тайма. А во второй половине встречи команды дважды обменялись голами. Победу гостям принес второй гол Алефиренко (этой весной форвард забил 6 голов - больше за этот период только у Довбика и Сефери). После этого тура "Кривбасс" занимает 8-е место в турнирной таблице УПЛ, а "Черноморец" – 11-е.
VBET-лига. 22-й тур
23 апреля, Кривой Рог, стадион "Горняк"
Голы: Задерака (58), Лунев (62) - Алефиренко (41, 77), Кузык (64)
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