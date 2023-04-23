Кривбасс - Черноморец 2:3. Обзор матча и видео голов

ГРИ надо наказывать защиту за игру в своей площадке на смотрелись игр Реала и МС-их дело отдавать пасы в нападение-Путря уже 2 матча привозит голы --опять Брагару в защите это не его позиция он рвётся в перёд-при такой игре раньше выпускай замену--Войтиховский хорошо зашёл в игру -чаще бейте по воротам --пасы и скорость --сегодня молодцы а за Алиференко подымут цену или вообще не отпустят--будет ли он играть с Зарёй--удачи и побед