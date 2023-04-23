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Кривбасс - Черноморец 2:3. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
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Команды выдали яркий второй тайм

Кривбасс - Черноморец 2:3. Обзор матча и видео голов

Фото: УПЛ

Новина українською

В рамках 22-го тура чемпионата Украины подопечные Романа Григорчука обыграли команду Юрия Вернидуба. Счет во встрече открыл форвард "моряков" Даниил Алефиренко - нападающий отличился голом в концовке первого тайма. А во второй половине встречи команды дважды обменялись голами. Победу гостям принес второй гол Алефиренко (этой весной форвард забил 6 голов - больше за этот период только у Довбика и Сефери). После этого тура "Кривбасс" занимает 8-е место в турнирной таблице УПЛ, а "Черноморец" – 11-е.

VBET-лига. 22-й тур

23 апреля, Кривой Рог, стадион "Горняк"

"Кривбасс" (Кривой Рог) – "Черноморец" (Одесса) 2:3

Голы: Задерака (58), Лунев (62) - Алефиренко (41, 77), Кузык (64)

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Черноморец (Одесса)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
23.04.2023 в 19:23
ГРИ надо наказывать защиту за игру в своей площадке на смотрелись игр Реала и МС-их дело отдавать пасы в нападение-Путря уже 2 матча привозит голы --опять Брагару в защите это не его позиция он рвётся в перёд-при такой игре раньше выпускай замену--Войтиховский хорошо зашёл в игру -чаще бейте по воротам --пасы и скорость --сегодня молодцы а за Алиференко подымут цену или вообще не отпустят--будет ли он играть с Зарёй--удачи и побед
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