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Тренер Кривбасса: Задачу стать пятыми в УПЛ никто перед нами не ставил
Игорь Фокин о поражении от команды Григорчука
ФК "Кривбас" / Автор невідомий
Тренер криворожского "Кривбасса" Игорь Фокин прокомментировал
– Комментарий будет короткий. Игра была напряженной и интересной. К сожалению, мы не удержали счет, которого добивались. Очень разочарованы.
- Пропущенные мячи из передач в штрафную – в чем вы видите проблему?
– Все голы еще нужно разобрать. Мы анализировали игру соперника: "Черноморец" имеет быстрых футболистов, они активно используют фланги. Ошибки у нас есть – поэтому нужно работать.
– Сегодня на поле после небольшого перерыва вышел Сарнавский. Как оценить его игру?
– Он хорошо отыграл. То, что пропустил голы – а там были и выходы один в один… Ошибок там не было. Бодя – капитан команды, опытный футболист.
- Можно ли сказать, что Кривбасс" вышел из борьбы за пятое место? Или еще есть шансы?
– В турнирную таблицу все смотрят. Вы же видите, какая плотность… Мы выходим и играем каждый матч. "Кривбасс" - дебютант Премьер-лиги. Мы выходим, играем, стараемся. Есть ли такая задача – войти в топ-5? Задачу стать пятыми никто перед нами не ставил. Мы сражаемся в каждом туре и играем на победу.
- Без Юрия Вернидуба на тренерской скамье было тяжеловато?
– Ребята привыкли, когда он рядом. Тяжело? К сожалению, сегодня возникла такая ситуация. Эмоции, эмоции...
- Если вспомнить расклады перед игрой, то кого из соперников вы могли бы назвать самым опасным? Кого стоило опекать больше всего?
– Мы разбираем всю команду комплексно. Знали сильные стороны соперника в общем и конкретно каждого игрока. К сожалению, пропустили три мяча...
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