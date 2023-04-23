Григорчук: Обыграть Кривбасс в Кривом Роге - на данном этапе это достаточно большая победа

Главный тренер одесского "Черноморца" Роман Григорчук прокомментировал победу над "Кривбассом" в матче 22-го тура УПЛ.

- Роман Иосифович, что думаете по игре?

- Если говорить с учетом эмоций, то мы очень довольны. Обыграть "Кривбасс" в Кривом Роге – для нас на данном этапе это достаточно большая победа. Мы очень этим довольны. А еще хочу вспомнить, что наши уважаемые фанаты смогли быть на игре... Хотя слово "уважаемые" здесь не передаст всех эмоций – наши Герои!

Я так сильно хотел, чтобы мы выиграли и подарили им победу! Поэтому сегодняшняя победа – для болельщиков. Здоровье им, а всем нам – скорейшей Победы!

- Все голы "Черноморца" – после передач, проникавших в штрафную зону. Какую цель вы ставили перед собственными подопечными – использовать фланги или больше атаковать через центр?

– Не скажу, что мы ставили какой-то приоритет. Мы стараемся использовать все атакующие элементы, которые есть в своем арсенале. Это и фланговые прорывы, и длинные передачи и разнообразные комбинационные элементы.

Голы удались по футбольным меркам "неслучайными": все они были в результате определенных удачно разыгранных взаимодействий. Это придает нам уверенность, желание идти дальше, развиваться и прогрессировать. И конечно, подниматься в турнирной таблице.

– Этот матч был анонсирован как дуэль выдающихся тренеров, известных личностей. Как оцениваете уровень игры, продемонстрированный соперником?

– Я с радостью отвечаю на подобные вопросы. Юрий Николаевич для меня – человек особенный. По жизни нас многое связывало. Всегда когда пересекаемся – имеем о чем поговорить. Сейчас мы соперники: но все было достойно, все было профессионально. Всегда тяжело играть против Юрия Вернидуба. Он – тренер очень высокого уровня.

Сегодня случилось так, что выиграли мы – и слава Богу. В этом сезоне "Черноморец" и "Кривбасс" имеют между собой по победе – так что двигаемся дальше.

- Как вы оцените уровень игры Зигги Бадибанги?

– Я вообще очень им доволен. Этот игрок – пример человека, который почти заканчивал играть в футбол, а затем обстоятельства сложились так, что он приехал к нам. Бадибанга проделал огромную работу над собой: еще полгода назад было трудно представить, что он сможет выйти на подобный уровень. Бадибанга же это смог сделать. Думаю, он поиграет еще несколько лет. Более того, он еще и прогрессирует, несмотря ни на что.