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Львов назначил нового руководителя селекционной службы

Премьер-лига
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В руководящем составе львовского клуба произошло пополнение

Львов назначил нового руководителя селекционной службы

Фото: ФК Львів

Новина українською

В руководящем составе ФК "Львов" произошло пополнение. Руководителем селекционной службы львовского клуба стал Назар Бойко, сообщается на официальном сайте команды.

На должности руководителя селекционной службы львовян специалист будет заниматься поиском перспективных исполнителей для команды и вопросами продвижения клуба на мировом трансферном рынке.

Назар Мирославович родился 30-го июня 1992 года.

"Львов" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: ФК Львов
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Источник:
lvivfc.com

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