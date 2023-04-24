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Сабо: Я за Шовковского, хотя и говорил, что ему еще рано быть во главе Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

СаШо временно заменит Мирчу Луческу

Сабо: Я за Шовковского, хотя и говорил, что ему еще рано быть во главе Динамо

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Экс-наставник "Динамо" Йожеф Сабо прокомментировал назначение и.о главного тренера киевского клуба Александра Шовковского. Напомним, СаШо станет у руля "бело-синих", пока Мирча Луческу будет восстанавливаться после операции.

"Я за Сашу. Пусть он берет на себя ответственность. Это всегда очень волнительно. Когда меня спросили о его кандидатуре на пост главного тренера в "Динамо", я говорил, что ему еще рановато, нужно "обтесаться", пройти путь помощника.

Решение клуба было назначить именно Александра и его нужно поддержать и пожелать удачи. На время отсутствия Луческу, пусть он руководит и отвечает за игру и результат. Посмотрим, каким будет почин Шовковского, как главного тренера, - сказал Сабо в комментарии 1927.kiev.ua.

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В статье: Александр Шовковский Йожеф Сабо Динамо (Киев)
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Источник:
1927.kiev.ua

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
24.04.2023 в 11:36
Сабо предложи Суркису Ротаня --оно потянет 4 команды --главное для него бабки а не футбол
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