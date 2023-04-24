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Сабо: Я за Шовковского, хотя и говорил, что ему еще рано быть во главе Динамо
СаШо временно заменит Мирчу Луческу
Фото: ФК Динамо Київ
Экс-наставник "Динамо" Йожеф Сабо прокомментировал назначение и.о главного тренера киевского клуба Александра Шовковского. Напомним, СаШо станет у руля "бело-синих", пока Мирча Луческу будет восстанавливаться после операции.
"Я за Сашу. Пусть он берет на себя ответственность. Это всегда очень волнительно. Когда меня спросили о его кандидатуре на пост главного тренера в "Динамо", я говорил, что ему еще рановато, нужно "обтесаться", пройти путь помощника.
Решение клуба было назначить именно Александра и его нужно поддержать и пожелать удачи. На время отсутствия Луческу, пусть он руководит и отвечает за игру и результат. Посмотрим, каким будет почин Шовковского, как главного тренера, - сказал Сабо в комментарии 1927.kiev.ua.
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