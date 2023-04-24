Два европейских топ-клуба рассматривали трансфер Бущана

Голкипер "Динамо" Георгий Бущан был близок к переходу в топ-чемпионат, но в последний момент осуществить переход не удалось. О трансферных слухах рассказал журналист Михаил Спиваковский.

"Насколько я знаю, Бущана предлагали и обговаривали его кандидатуру почти во всех топ-чемпионатах и во многих топ-клубах, например, "Аякс" и "Манчестер Юнайтед". По моей информации, "МЮ" рассматривал Бущана в качестве второго голкипера. Там не хватало только последнего "ок" от тех, кто принимает решение. Но почему-то этого не случилось. Моя аналитика такова. Бущан довольно поздно раскрылся, у него было два-три крутых сезона. Сейчас ему уже 29, его преследуют травмы – подряд две операции. Проблемы очевидны"

Несколько дней назад Бущан сменил агента. Теперь его интересы будет представлять Вадим Шаблий и его агентство.

"Думаю, у Шаблия с Бущаном будут проблемы. Игрок в непонятном состоянии, после операции, возраст такой. Я уверен, что его надо продавать "Динамо", и Суркис этого хочет, но уверен, что это будет нелегко сделать. У Бущана в "Динамо" зарплата где-то миллион, и он не пойдет в Европу на меньшие деньги, и киевляне вряд ли его отпустят меньше, чем за 5+ миллионов", - сказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

В этом сезоне на счету Бущана 13 поединков, пять из которых в УПЛ. Большую часть времени вратарь провел в лазарете.