УПЛ. Днепр-1 - Рух 3:2. Выстраданное счастье, или не триумфальное возвращение Валефа

В первом круге "Днепр-1" изрядно намучился с "Рухом". Победный гол забил лишь на 90+5-й минуте, после матча вспыхнула стычка, было много обсуждений судейских решений. И это во время периода, когда "Днепр-1" выглядел увереннее, чем сейчас. А "Рух" тогда еще не был грозой авторитетов. Хотя такое прозвище за львовской командой еще окончательно не закрепилось – только зародилось после игры с позиции силы против "Динамо". Так или иначе, определенные ожидания относительно конкурентного характера сегодняшнего матча были.

Ожидания больше всего лелеяли болельщики "Зари" и "Шахтера", которым осечка "Днепра-1" была бы на руку. Болельщики же "Днепра-1" верили, что их любимцы не повторят былых ошибок. Трудно сказать, кто был ближе к истине. Потому что "Днепр-1" очень активно начал матч, забил быстрый гол, забил еще. Но потом подарил сопернику возможность для камбэка.

В ворота "Днепра-1" вернулся Макс Валеф. Но более свежим решением от Кучера выглядел выход слева в обороне Назаренко. Фланги "Днепра-1" работали очень активно. На первых минутах Адамюк выложил мяч точно на голову Довбику, но он пробил точно туда, где был Панькив. Хотя даже так вратарь перевел мяч только в перекладину, а уж от нее – на угловой.

Собственно, из этого углового "Днепр-1" забил гол. Удар Адамюка первым темпом Панькив отразил, а удар Сарапия вторым – нет. Хотя в мяч сыграл, потому что выбрал правильную позицию. Снаряд, однако, залетел за линию. Далее последовал немыслимый промах Гуцуляка после очередной фланговой активности партнеров. Был опасный удар\подача Бланко со штрафного. Еще момент у Довбика. Наконец, выстрел головой от Адамюка, вернувшегося в основной состав и явно скучавшего по футболу.

"Рух" вообще ничего не предлагал в ответ. Не только в атаке, но и в защите. Слишком легко "Днепр-1" проходил количественно насыщенные редуты львовян, методично давив на ворота Панькива. Так не могло долго продолжаться без забитых мячей. И если Бланко снова простил, пробив мимо, то Рубчинский с Довбиком организовали результативную атаку вдвоем. Валентин заработал пенальти, Артем забил с "точки" свой 19-й гол в чемпионате. У главного сезонного бомбардира УПЛ всех времен Мхитаряна – 25.

Все шло своим путем для "Днепра-1", но снова повторилась та проблема, что и в матче со "Львовом". После нескольких забитых днепряне расслабились и стали действовать в защите не столь внимательно. "Рух" этим воспользовался, использовав мастерство Таллеса. Бразилец подхватил мяч вторым темпом и пробил сильно под штангу из пределов штрафной.

Но это было пол беды. Полная катастрофа – выход Валефа далеко в поле во время длинной передачи на Климчука. Голкипер потерял не только ворота, но и мяч. Климчук подарком воспользовался сполна.

До конца тайма у "Днепра-1" еще был один момент, но Сваток не успел "замкнуть" дальнюю штангу после подачи Пихалёнка. Психологическое преимущество полностью отошло к "Руху".

В начале второго тайма игра выровнялась. "Рух" сделал выводы и уже не позволял футболу развиваться в одностороннем направлении. Но "Днепр-1" благодаря высшему индивидуальному мастерству своих игроков все же чаще прорывался к воротам. И моментов создавал больше. Усилиями Рубчинского (подача на Довбика), Гуцуляка (удар из пределов штрафной площади), Матарриты (прострел, оставшийся без адресата).

"Днепр-1" был ближе к третьему мячу, чем соперник, но это уже была не та игра, что до перерыва. Свое счастье днепряне упустили, когда растратили преимущество в два мяча. Теперь пришлось работать в поте лица, выстрадать свой гол. И таки выстрадали, когда Когут замкнул подачу из глубины в штрафную от Пихаленка. В таких условиях уже не вспомят о потенциальном пенальти, не назначенном Дердо за контакт мяча с рукой в штрафной "Руха".

"Днепр-1" все же воспользовался шансом приблизиться к "Шахтеру", хотя все было очень непросто. А "Рух" все же находится на пути к званию грозы авторитетов. Если останется в элите...

УПЛ. 22-й тур. 24.04.2023

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле - Александр Дердо

СК "Днепр-1" - "Рух" 3:2

Голы: Эдуард Сарапий 9, Артем Довбик 27 (пен.), Игорь Котуг 90+3 - Таллес Бренер 33, Юрий Климчук 38

СК "Днепр-1": Макс Валеф, Владимир Адамюк (Хайнер 80), Эдуард Сарапий, Артем Довбик, Александр Пихалёнок, Алексей Гуцуляк, Руслан Бабенко (Вячеслав Танковский 72), Валентин Рубчинский (Жоау Пеглов 62), Доминго Бланко (Игорь Когут 80), Александр Назаренко (Рональд Матаррита 62), Александр Сваток

"Рух": Юрий Панькив, Алексей Довгий (Денис Пидгурский 61), Юрий Климчук, Марьян Мысык (Андрей Яр. Столярчук 72), Фабрисио Альваренга, Роман Дидык, Таллес Бренер, Эдсон Фернандо (Ярослав Карабин 72), Андрей Китела (Ростислав Лях 46), Василий Рунич (Денис Теслюк 90), Денис Слюсар

Предупреждения: Доминго Бланко 15, Александр Пихалёнок 79, Вячеслав Танковский 84 - Андрей Китела 11, Алексей Довгий 53