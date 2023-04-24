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Реал может отказаться от выкупа защитника Шахтера Тобиаса
Мадридцы недовольны игрой бразильца
Фото: ФК Шахтер Донецк
Бразильский защитник Винисиус Тобиас может вернуться в "Шахтер". "Реал" сомневается в целесообразности активации опции выкупа фулбека у горняков, сообщает Fichajes.
19-летний бразилец играет за дубль мадридского клуба, и ранее его игра вызывала удовлетворение у руководства сливочных. Однако, по информации источника, в "Реале" заметили, что в последних матчах Тобиас явно растерял форму. А это обстоятельство может помешать ему стать полноценным футболистом испанского клуба.
Отметим, "Реал" имеет опцию на выкуп контракта Винисиуса у "Шахтера" за 18 миллионов евро. В нынешнем сезоне защитник сыграл 35 матчей за "Реал Мадрид Кастилья", в которых отличился 5 результативными передачами.
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