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Реал может отказаться от выкупа защитника Шахтера Тобиаса

Премьер-лига
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Мадридцы недовольны игрой бразильца

Реал может отказаться от выкупа защитника Шахтера Тобиаса

Фото: ФК Шахтер Донецк

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Бразильский защитник Винисиус Тобиас может вернуться в "Шахтер". "Реал" сомневается в целесообразности активации опции выкупа фулбека у горняков, сообщает Fichajes.

19-летний бразилец играет за дубль мадридского клуба, и ранее его игра вызывала удовлетворение у руководства сливочных. Однако, по информации источника, в "Реале" заметили, что в последних матчах Тобиас явно растерял форму. А это обстоятельство может помешать ему стать полноценным футболистом испанского клуба.

Отметим, "Реал" имеет опцию на выкуп контракта Винисиуса у "Шахтера" за 18 миллионов евро. В нынешнем сезоне защитник сыграл 35 матчей за "Реал Мадрид Кастилья", в которых отличился 5 результативными передачами.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Винисиус Тобиас
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Источник:
Fichajes

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