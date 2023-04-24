Александрия - Ингулец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Заключительным матчем 22 тура украинской Премьер-лиги будет дерби Кировоградщины между "Александрией" и "Ингульцом". "Горожане" Руслана Ротаня продолжают вести борьбу за попадание в еврокубки. Пока еще александрийцы удерживают пятую строчку, однако конкуренты позади - "Колос", "Ворскла" и "Кривбасс" - показывают желание сами финишировать пятыми. "Ингулец" благодаря удачному старту во второй части сезона отдалился от зоны вылета, однако борьба еще не завершена, ведь до тринадцатой строчки четыре очка.

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Чемпионат Украины. 22-й тур

24 апреля. Начало в 15:00

"Александрия" - "Ингулец"

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