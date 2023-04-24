Ворскла - Металлист: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз

В субботу, 22 апреля, в рамках 22-го тура УПЛ полтавская "Ворскла" принимала харьковский "Металлист". В матче, в котором были назначены четыре пенальти, хозяева победили 3:2 и таки взяли реванш за поражение в первом круге. Интересно, что тогда "Металлист" выиграл с аналогичным счетом.

После этого поединка мы вам предлагаем освежить в памяти выступавших за эти команды футболистов. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.