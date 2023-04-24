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Пономарев: Матч с Днепром-1 заканчивали фактически командой U-19

Премьер-лига
(1 голосов)

"Рух" потерял очки в игре с одним из лидеров УПЛ

Пономарев: Матч с Днепром-1 заканчивали фактически командой U-19

fcrukh.com

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер львовского "Руха" Виталий Пономарев поделился мыслями после поражения от "Днепра-1" (2:3) в рамках 22-го тура УПЛ.

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– Я горд за нашу команду, мы играли с соперником, который борется за чемпионство. И достаточно достойно ему противостояли. Считаю, мы организованно играли, имели хорошие контратаки, строили игру так, как и планировали. Но наверное, опыт "Днепра-1" сыграл решающую роль в этом матче.

– Пропустили два ранних гола, но потом вернулись в игру, выровняли матч. Чего не хватило для итогового удачного результата?

– Это ценно для нашей молодой команды, что, проигрывая одному из лидеров 0:2, сравняли счет. Это дорогого стоит. Это опыт для молодежи. С другой стороны, впечатления неоднозначные, потому что не хватило концентрации с первых минут, была неуверенность, на ребят давил уровень команды-соперника. Для молодых футболистов это сложно, но они добавляют с каждым матчем, с каждым матчем получают опыт. Поэтому, думаю, в перспективе из них будут хорошие футболисты.

– Теслюк и Столярчук сегодня дебютировали в Премьер-лиге. Как оцените их игру? И вообще о ротации состава: "Рух" не может одним и тем же составом сыграть несколько матчей подряд. Насколько это большая проблема?

– Да, это большая проблема. По сравнению с прошлым матчем у нас было в составе пять новых игроков. Потому что некоторые выпали из-за травмы, некоторые - из-за дисквалификации. Это сложно. Во втором круге не сыграли еще ни одного матча своим оптимальным составом. У нас вектор на развитие молодых футболистов. Заканчивали сегодняшний матч фактически командой U19. Молодые игроки вышли, не уступали существенно "Днепру-1" в борьбе. Но им все равно нужно время, чтобы возмужать.

– Насколько болезненно психологически было терять результат на последних минутах?

– Для любой команды это удар. И для нас тоже. Но я поблагодарил ребят за игру, нам нужно двигаться дальше. Сегодня не стыдно за ту игру, которую мы показали. Впереди у нас важные игры, где нужно решать свои задачи, - сказал Пономарев.

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В статье: Рух (Львов) СК Днепр-1 Виталий Пономарев
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