Матч Александрия - Ингулец прерван из-за воздушной тревоги

Последний матч 22-го тура УПЛ между "Александрией" и "Ингульцем" был прерван из-за сигнала воздушной тревоги, прозвучавшего в нескольких областях Украины, в частности, и в Кировоградской.

Команды пошли в убежище при счете 0:0 на 22-й минуте встречи.

Напомним, что "Александрия" занимает пятое место и в случае победы приблизится к "Динамо" на расстояние пяти очков. "Ингулец" идет десятым, но может догнать "Кривбасс", который находится на восьмой строчке.

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