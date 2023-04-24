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Матч Александрия - Ингулец прерван из-за воздушной тревоги
Оккупанты снова угрожают с воздуха
Getty Images / Global Images Ukraine
Последний матч 22-го тура УПЛ между "Александрией" и "Ингульцем" был прерван из-за сигнала воздушной тревоги, прозвучавшего в нескольких областях Украины, в частности, и в Кировоградской.
Команды пошли в убежище при счете 0:0 на 22-й минуте встречи.
Напомним, что "Александрия" занимает пятое место и в случае победы приблизится к "Динамо" на расстояние пяти очков. "Ингулец" идет десятым, но может догнать "Кривбасс", который находится на восьмой строчке.
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