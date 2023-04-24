Шахтер объявил о трансфере 19-летнего эквадорского хавбека. ВИДЕО

Донецкий "Шахтер" объявил о подписании 19-летнего центрального полузащитника Дэнила Кастилло. Контракт вступит в силу с 1 июля 2023 года и продлится до 30 июня 2028 года.

Эквадорский хавбек является воспитанником местного "ЛДУ Кито", из которого и переходит в "Шахтер". Сумма трансфера не разглашается.

С 16 лет он выступал за молодежную и юношескую команды этого клуба. В сезоне-2022 за "ЛДУ Кито" U20 отыграл 15 матчей в чемпионате и Копа Либертадорес U20.

С июня прошлого года Кастилло выступает за молодежную сборную Эквадора и уже успел провести 17 матчей. Также он принял участие в чемпионате Южной Америки U20 в 2023 году, где Эквадор стал четвертым. Кастилло был основным игроком своей сборной на этом турнире.

Отметим, что сейчас в ростере "Шахтера" находится еще один южноамериканский футболист. Речь о венесуэльце Кевине Келси, который в этом году уже имеет на своем счету 9 матчей за "горняков" и три гола.