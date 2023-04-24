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Шахтер подпишет 18-летнего франкоязычного вингера. Его нашел новый глава скаутской службы
Что за парень, информации пока что очень мало
shakhtar.com
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Как сообщает источник, футболист присутствовал на паре последних матчей "горняков" в УПЛ. Это франкоязычный вингер (не обязательно что француз).
Ему 17 лет и именно из-за возраста "горняки" не могут официально оформить подписание. Там есть некоторые юридические тонкости, и поэтому клуб ждет, когда парню исполнится 18.
И еще один нюанс будущего перехода – парня "горнякам" нашел экс-помощник Роберто Де Дзерби итальянец Сальваторе Монако (Саса).
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