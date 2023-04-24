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Шахтер подпишет 18-летнего франкоязычного вингера. Его нашел новый глава скаутской службы

Премьер-лига
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Что за парень, информации пока что очень мало

Шахтер подпишет 18-летнего франкоязычного вингера. Его нашел новый глава скаутской службы

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" может подписать неопознанного 17-летнего темнокожего хавбека. И это не Даниэль Кастильо, сообщает ТаТоТаке.

Как сообщает источник, футболист присутствовал на паре последних матчей "горняков" в УПЛ. Это франкоязычный вингер (не обязательно что француз).

Ему 17 лет и именно из-за возраста "горняки" не могут официально оформить подписание. Там есть некоторые юридические тонкости, и поэтому клуб ждет, когда парню исполнится 18.

И еще один нюанс будущего перехода – парня "горнякам" нашел экс-помощник Роберто Де Дзерби итальянец Сальваторе Монако (Саса).

Как уже сообщалось ранее, специалист ранее поработал под руководством Де Дзерби в "Шахтере", затем ушел с ним в "Брайтон", однако недавно покинул английский клуб и вернулся в стан "горняков" на должность руководителя скаутской службы, где он заменил Жозе Боту.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТаТоТаке

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